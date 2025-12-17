主動式ETF火熱！4新兵募到200億 統一投信登規模王

台股高檔震盪，類股輪動快速，由基金經理人選股操作的主動式ETF與基金，吸引投資人目光，投信投顧公會11月底資料顯示，全市場主動式股票ETF及基金規模逆勢成長至1.42兆元，單月增額678億元。

其中，219億元的增額由統一投信貢獻，並帶動其主動式股票ETF及基金規模增胖至1891億元，奠定主動式股票投資領域的領導地位。

主動式股票ETF及基金規模前五大基金公司皆為千億元等級，有4家基金公司近1月規模呈現成長。其中，統一投信規模單月增幅13.13%，為五巨頭中唯一單月增幅超過一成的基金公司，近3月、近6月的主動式股票ETF及基金規模增幅分達38.53%、86.53%。

統一投信規模成長主要來自主動式股票型ETF及台股基金，包括主動統一台股增長ETF（00981A）、主動統一全球創新ETF（00988A）及統一奔騰基金。

前者單月規模大增逾百億元，也是全市場主動式股票ETF及基金中，單月規模增額最多者；主動統一全球創新ETF（00988A）11月初掛牌後，規模也從62億元成長至90億元以上。

統一奔騰基金作為統一投信旗艦台股基金，亦獲得資金青睞，單月規模成長38億元至361億元。

今年甫問世的主動式台股ETF火熱，不僅檔數從目前的5檔，加上即將募集上市的5檔，總檔數將達10檔，規模也突破900億大關，來到903.29億，預計加上年底將上市的，總規模即將衝破千億。

據統計，12月開募4檔，總金額有望突破200億元，其中，主動復華未來50(00991A) 募集金額達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄，預計本周四掛牌交易；主動群益科技創新(00992A)亦有近百億元佳績，加計主動台新優勢成長(00987A)及募集中的主動第一金台股優(00994A)，總金額有望突破200億元。

緊接著，明年元月，還有新ETF要開募，後續並有3檔排隊送件，市況可說強強滾。

展望盤勢，主動復華未來50(00991A) 經理人呂宏宇表示，儘管短線因市場雜音再度讓盤勢出現震盪，但研判台灣景氣趨勢擴張向上、AI需求熱絡，使台股明年企業獲利維持成長，多頭行情趨勢仍未改變，建議可採逢低分批方式布局，可留意產業能見度較高的半導體、相關電子零組件等AI供應鏈概念題材。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易強調，台股融資餘額回升到3300億左右，已接近4月對等關稅超預期金額，因此籌碼面上略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線佈局，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

新光臺灣半導體30 (00904) ETF經理人詹佳峯表示，全球半導體產業在AI (人工智慧)與高效能運算(HPC)的強勁需求推動下，正迎來新一輪的爆發性成長，隨半導體ETF含積量升高，股價表現可與全球半導體景氣、AI發展趨勢更緊密連結，投資人若直接布局00904等半導體ETF，可以享有台積電在先進製程領域的技術護城河深厚，獲利能力與市場地位無可匹敵。

00904已於12月16日完成指數調整與換股作業，自今（17）天起，最大成分股台積電的權重，將從原本3成上限拉高至4成，最新權重來到40.43%，為台股半導體同類型ETF中，含積量最高的一檔。

展望未來，台新投信ETF研究團隊指出，AI與HPC帶來的需求成長不是曇花一現，而是長期的結構性趨勢。從IDC、WSTS等機構的預測來看，半導體產業的高速成長期至少將延續到2026年，且先進製程與AI封裝技術將是未來幾年的主要成長引擎。建議投資人，面對2026波動加劇的國際政經環境，將高「含積量」的半導體ETF納入資產配置，可以一檔掌握台灣半導體產業黃金成長機會的最佳工具，中長期含息報酬潛力值得期待。

