主動式ETF界的0050！復華投信推00991A：AI才剛開始，跟隨最大成長趨勢走

展望台股後市布局，復華投信表示，AI仍是高速成長市場，台灣供應鏈充滿商機。

進入主動式ETF元年，復華投信也加入行列，推出首檔主動式ETF復華未來50（00991A），預計於12月上旬募集。復華投信國內股票部主管暨主動復華未來50經理人呂宏宇表示，主要在於AI時代創造受惠新股票，台灣本土隱形冠軍透過AI供應鏈躍居全球領導廠商，進一步帶動企業營收及股價表現，並使台股前50大公司出現變動，也進一步提供台股布局兼具較大市值、報酬潛力、流動性並有機會進入前50大之個股投資機會。

廣告 廣告

據CMoney統計至2025/9/30，自2011年以來，每3年各市值股票還原權息後累積報酬率顯示，市值前150大股票報酬平均值多高於市值前300大及前50大；若進一步從前51至150大股票選股，其報酬率平均值亦多優於其他兩者，其中，2023年至今累積平均報酬率達75.6％，優於前50大、前151至300大的50.9％、47.7％。

呂宏宇表示，談到明年甚至後年的投資趨勢，AI依然是最核心、最具確定性的主軸，而且這股力量現在才剛剛開始。就算AI聲量已經極高，但從企業實際導入程度來看，不論在工作場域或一般產業中的使用比例仍然不高，這代表整體滲透率處於非常早期的階段，後續的成長空間依然可觀。

談到明年甚至後年的投資趨勢，AI依然是最核心、最具確定性的主軸。僅為情境配圖，陳之俊攝

「AI含量有多少？」這種思維已在台股上市櫃公司出現，也愈來愈多企業主動揭露AI業務占比，基金未來也會走向同樣的方向，側面印證了AI已成為長期趨勢中最關鍵的成長動能。

除了AI，這波行情另一個重要背景是資金面。儘管美國降息步伐時快時慢，但趨勢明確地朝向降息循環發展，有利股市估值重新上修。AI的本質正是大量的運算與龐大的儲存需求，與台灣本身的供應鏈結構相當契合，再加上美中對抗推動供應鏈重組，讓台灣的AI產業迎來新的成長機會，使台廠獲利持續上修。

這也是為何以估值來看，台股並不昂貴。短線來看，美國政府曾因關門導致部分官方數據短期失真，但方向上並未影響市場對降息循環與AI成長的信心；全球市場最重要的主軸仍是AI，而市場目前估算的多半只是「AI計算」和「AI應用」兩端，真正的需求其實被低估。

建議可偏多操作，並跟隨最大成長趨勢走，聚焦成長性及產業能見度較佳的AI供應鏈，可關注先進封測、ODM、散熱、PCB、電源、機構、高速傳輸等，以及因AI發展迎轉機題材的記憶體產業。