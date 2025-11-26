主動式ETF真的比較好嗎？00991A「未來50」對決00985A「增強50」
文／基金醫生 馮志源（理柏LSEG Lipper亞太區研究總監）提供
擁有哆啦A夢的各種神奇法寶是很多人從小到大的夢想(包括基金醫生在內)，哆啦a夢肚子上的四度空間百寶袋，總是可以拿出各式各樣新奇且充滿想像的道具，在所有道具當中，「放大燈」和「時光機」應該是最受歡迎的兩樣法寶，這讓基金醫生聯想到，如果應用在投資主動式ETF上，我們也能同時擁有投資放大燈和時光機，就能領先找出未來潛力黑馬股，把潛在獲利部位放大，追求更好的績效表現！
傳統市值ETF的盲點：只看現在，看不到未來
傳統市值型被動式ETF，市值只是成份股單一絕對考量要素，忽略了成份股基本面的成長性與股價未來爆發力，以0050所追蹤的台灣50指數來說，就有高達6成以上資金是單壓在台積電身上，雖然護國神山-台積電很穩，但高度集中的結果，卻讓它的績效表現相對受限。
截至今年11月21日為止，台積電今年以來漲幅達30%，台灣50指數今年以來漲幅僅23.4%，但同屬大型權值股的台達電，今年以來漲幅卻高達115%，不過台達電在台灣50指數的權重卻僅有3.15%，明顯不成比例，其他包括川湖、奇鋐、緯穎今年的漲幅，分別高達139%，102%及61%，均遠遠大幅超越台積電的漲幅，但這些個股的權重都僅佔台灣50指數不到1%，而且甚至像川湖一直到今年9月底才正式納入台灣50指數，川湖當時股價早已突破3,000元大關，台灣50反而錯失了川湖股價最肥美的一段。
放大燈：強勢股漲不停，權值型ETF卻跟不上
如果能洞燭機先，適時提前增加這些中大型利基股的配置權重，指數績效表現絕對不只如此，這也是為什麼基金醫生認為一檔出色的主動式ETF，必須擁有投資「放大燈」，不應該單壓單一個股過重，而是適時主動增加多檔成份股權重配置，才能出奇致勝。例如目前兩檔台股主動式ETF：00985A 「野村增強50」和12/3 即將募集的00991A「復華未來50」，在選股策略上都有汰除表現不好的拖油瓶、提高強勢股權重的做法，就是善用放大燈，讓強勢股的漲幅轉成投資人帳上報酬。
時光機：AI重塑台股市場，新經濟周期已經在換班
至於投資「時光機」又是代表什麼意思呢？
傳統被動式市值型ETF僅靠市值條件選股，通常容易錯失市場投資先機，因為市值前50大個股，有可能在納入前股價已提前大漲，在被剔除前則已提前轉弱，傳統被動式ETF又不能隨心所欲地隨時更換持股，因此有時會出現錯過最大漲幅波段，或納入時處於高點的尷尬局面。所以主動式ETF的價值，就是在於基金經理人可以隨時提前卡位未來明星股，掌握世代交替的投資趨勢，這就是基金醫生所說投資「時光機」的概念。
並不是說它就能未卜先知，而是經理人透過質化和量化策略領先布局，尤其是AI時代崛起造成全球經濟結構迅速大幅變動，也讓台股產業洗牌、個股創新，市值前50大成份股近年也不斷大幅變動。
未來50的雙軌策略：從150大挑明日之星
以掌握未來的台灣50為特色的00991A復華台灣未來50主動式ETF，它所強打的「未來50」指數，就有投資「時光機」的概念，也就是以主動策略突破市值選股限制，打造新台灣50強，透過雙軌篩選，先從市值前50大企業汰弱留強優化配置，再從市值前51～150大企業中挑出有望躍升未來前50強的潛力黑馬，提前卡位台股未來之星起漲契機，積極參與成長衝刺階段，避免「跟跌緩漲」，掌握布局甜蜜點，進一步提升投資效率！
申購前，不妨先確認00991A復華未來50的兩大特色：「放大燈」的權重調整能力，以及「時光機」掌握趨勢的前瞻視角，也是你投資過程中長期認同能抓住未來的關鍵。
00991A 主動復華未來 50 ETF，是以發掘下一個「未來的台灣 50 」為宗旨，專注於台灣具前瞻競爭力與成長潛力的企業，發行價為 10 元，每張最低入手價只要新臺幣1萬元，收益分配採半年配（每年6月底、12月底進行評價），預計12月3日起開募，適合長期看好台股，又不甘於傳統市值型ETF，想獲取台股超額報酬的小資族入手。
詳細的選股邏輯與投資概念介紹，可以參考基金小姐姐詹璇依與基金醫生的對談(https://youtu.be/MHimIpL3pPs?si=IgQp9fSBds_UAUWk)。
免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非投資建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
