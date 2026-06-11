主動式ETF破發！法人：選股難、這檔具潛力
[NOWNEWS今日新聞] 近期主動式ETF績效十分亮眼，且市場也有極高討論度，但台股近日因狂跌，也導致如00981A（主動統一台股增長）、00403A（主動統一升級50）等超夯ETF也跟著大跌，甚至00403A嚴重破發。法人分析，台股在最近這一波高檔震盪，選股難度大增，較難再透過選股拿到更多的超額報酬，「因為再怎麼選（個股）也是跌」，相反地，元大台灣50正2（00631L）績效不錯。
元大投信董事長劉宗聖指出，近期台股加權指數已衝上45000點，這一波高檔震盪下，選股難度大增，「因為你不可能這時候再透過選股拿到更多超額報酬，除非指數持續在拉。」但指數不會只漲不跌，當行情出現高檔震盪，選股難度就大增。
他進一步指出，現在這時候不是選股的問題，是處在市場水位相對高的位置，因此，最近推出新一檔ETF做IPO，就比較容易會有破發的風險。
00631L沒有選股問題 只有逢低、高賣的概念
劉宗聖表示，但投資人又希望從原來市值去增益，就發現00631L（正2）比較容易，也不用再去選擇要哪一檔ETF，尤其台股這波大家對行情還是有反彈的期待，「反而越跌大家會越買」，包含0050、正2都是，正2就沒有什麼選股問題，因為它純粹就是逢低介入、高賣的概念。
他說，現在台股從四萬衝上四萬五，狂飆的速度越來越快，也就是說，當大量籌碼往上拉，高檔出現震盪，投資人進場的相對位置也很高，如果買進主動式ETF，就會發現台股如果下跌，就出現高檔鎮多震盪的殺多情形，這是高檔風險，也是市場面的操作慣性，所以反而在這個時候，希望逢低介入、反彈的投資人，選股無法增益，反而正2能夠增益，有不錯的報酬表現。
劉宗聖觀察，最近主動式ETF也買入越來越多的台積電，從原本持股比例10%，到現在開始都買入比例到12%、13%，這就是選股難度越來越高的顯現，也是越來越貼往大盤的走法。正2確實台積電佔比相對高，但如果投資人依然看好市場，回到市場報酬，再加大一點槓桿，長期看來績效也是不錯的。
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