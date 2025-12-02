主動式ETF規模破千億！4檔新品搶募 特色一表秒懂
主動式ETF從5月開始在台登場，半年來成長快速，目前13檔主動式ETF合計受益人數已突破53萬人、規模已達1039億元；其中，5檔台股主動式ETF受益人數上周增加1.4萬人，統計總人數來到42萬9346人，連續第7周創下新高。
在53萬名主動式ETF受益人中，主動統一台股增長00981A吸走3成投資人，受益人達16萬2583人，等於每3個主動式ETF投資人，就有一人持有00981A。另外，主動群益台灣強棒00982A，受益人也突破14萬，是唯二受益人逾10萬人的主動式台股ETF。
統一00981A在5月底以每股10元掛牌，截至11/28，淨值攀升至16.16元；規模也從成立時的28億元，快速增至361億元，成長1194%，績效表現是人氣與資金快速竄升的關鍵。
進一步觀察00981A的股東結構，不只深受散戶喜愛，大戶也投下信任票。以集保戶股權分散表來看，00981A的千張大戶持續增加至87人，是目前大戶人數唯一超過50人的主動式ETF。
統一投信旗下另一檔：主動統一全球創新（00988A），上市不到一個月，受益人和規模都居主動式海外ETF之冠，其中，規模居13檔主動式ETF的第三名。
如果從11月表現來看，主動群益台灣強棒(00982A)，受益人月增5.1萬人，是主動式台股ETF單月人氣王。
看準主動式ETF人氣爆棚，投信業者也紛紛推出新產品，近期共計有4檔要募集，3日開募的有主動復華未來50(00991A)、主動台新優勢成長(00987A)，8日開募的是主動群益科技創新(00992A)，15日接棒的則是主動第一金台股優(00994A)。
這波新發行的台股主動式ETF，全面鎖定成長型題材，同時也挑選大型企業入手，挑選台股市值150大至500大企業，投資涵蓋面廣，更能納入具備成長潛力標的。
此外，這4檔也都設計有配息機制，從年配、半年配至季配息，其中，00994A主動第一金台股優、00992A主動群益科技創新，都提供季配息機制，貼近投資人定期收息需求。
第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）經理人張正中指出，過去一年，台股大盤因AI浪潮席捲，多頭行情延續，權值股如台積電表現尤為亮眼，帶動市場屢創波段新高，過往主動基金因法規限制，單一持股上限僅能配置10%，即便洞悉市場主流，也難以完全反映行情。
張正中表示，00994A聚焦台股市值前500大企業，透過4大面向、9大因子系統化篩選，主動捕捉強勢產業與個股，第一大持股比重上限可達30%，打破傳統規範，強化集中度更有效掌握主流行情，預計前10大持股合計比重達60%。
群益00992A則是唯一以科技為投資主軸的主動式台股ETF，投資標的廣納科技全領域之創新題材，訴求掌握台灣科技強勢股之投資機會，發行價10元。
主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，目前技術面來看，下檔支撐依序為60日均線、半年線，預期年底前將維持大箱型區間震盪；操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。
台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）經理人魏永祥指出，目前有AI投資比重佔美國GDP仍低、科技巨頭密集發行高等級公司債、本益比在合理範圍、科技股財務健全、CSP大廠持續上修資本支出等五大利多支撐AI成長動能，打破市場泡沫化的疑慮，台股AI供應鏈實質受惠大， 00987A將為投資人掌握一籃子利基成長股漲升行情。
魏永祥指出，就投資比重分析，2023年以來，AI投資佔美國GDP比重僅0.8％，尚遠低於歷史上的新興技術如鐵路、汽車、電力、資訊、電信(5G)等時期，顯示目前AI投資並未出現過熱狀態。另就現金流分析，美國大型CSP (雲端服務商)的資本支出佔營運現金的比例隨持續提升，引發市場擔憂，但甲骨文(Oracle)、Meta、Google等科技巨頭開始密集發行高等級公司債，加上美國壽險公司積極認購，可望為AI資料中心建設提供穩定的「彈藥」。
魏永祥表示，目前美股科技股的淨利率高達25~30%，遠高於網路泡沫時期的10%水準，獲利能力大幅提升，現今科技股的每股營運現金流達120美元/股，也遠高於網路泡沫時期的10美元股，顯示企業財務健全，資本支出具備財務支撐。
就成長趨勢分析，四大CSP (雲端服務商)擴大AI投資力道，估明年資本支出估再增2成，皆可直接轉化為對台股AI供應鏈的強勁需求。儘管AI熱潮推升美股科技股評價走高，但目前本益比在30~40倍，但仍遠低於2000年網路泡沫時期曾高達60~70倍的水準，目前仍是布局時機。
主動復華未來50(00991A)，訴求從台股市值前150大的上市櫃股票當中，透過經理人主動選股與汰弱留強，挑出未來可能成為市值前50大公司，並且長期擊敗台股指數。
