主動式ETF規模衝衝衝 突破710億元 台股商品包辦前四大
2025年為主動式ETF元年，目前盤面有12檔相關商品，總規模在昨（3）日正式突破700億元。主動統一全球創新將在明（5）日掛牌，主動元大AI新經濟將於24日起募集，而聯博、復華、第一金投信的主動式ETF也獲主管機關核准募集，隨著主動式ETF投資熱度正攀升中，總規模劍指千億元大關。
根據CMoney統計，主動式ETF總規模在3日跨越700億元大關，來到710.5億元，投資台股的商品有五檔，海外債券四檔、海外股則有三檔。
以個別ETF來看，規模前四大都由台股主動式ETF包辦，依序為主動統一台股增長257.51億元、主動群益台灣強棒175.37億元、主動野村臺灣優選59.25億元、主動野村台灣50的56.07億元，受惠於台股收紅及資金淨申購，3日規模都紛紛創下成立以來新高。
主動統一台股增長是目前規模最大的主動式ETF，也是第一檔突破250億元的主動式ETF，市占約36.2%。主動統一全球創新將在5日掛牌交易，這是統一投信旗下第二檔主動式ETF，據了解，募集金額約60億元，是如今募集成績最好一檔，也助攻統一投信持續坐穩主動式ETF最大發行商位置。
國內ETF發行龍頭元大投信，看好AI新經濟強大商機，將於11月24日至11月28日募集主動元大AI新經濟，發行價格為10元，採不配息設計，全方位布局AI長期資本利得成長機會。
復華、第一金、聯博三家投信業者也在近期陸續拿到主管機關的募集核准函，其中，聯博投信繼主動聯博投等入息後，第二檔主動式ETF同樣選擇聚焦債券市場，將推「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF」。
復華及第一金投信也將正式參與主動式ETF市場，首檔都鎖定台灣人最熟悉的台股市場，將推出「復華台灣未來50主動式ETF」、「第一金台股趨勢優選主動式ETF」。
統一投信表示，台股站穩28,000點後，年底消費旺季行情使台股後市仍不看淡。主要推動台股上漲的仍是AI族群，近期公布的企業財報也顯示，AI市場仍為供不應求，且強勁需求將維持至明年，有望帶動相關供應鏈獲利持續寫佳績。但高處風大，投資人若擔憂高檔震盪劇烈，建議用定期定額布局，適度分散風險也不錯過台股長多帶來的成長機會。
更多udn報導
道奇MVP大嫂團合照超吸睛 真美子披大谷17號戰袍
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫逾月、選店藏巧思
浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用
開撕粿粿後首現身！范姜彥豐暴瘦11公斤 揭爆料原因
其他人也在看
ETF人氣旺 漲多跌少 10月漲幅前三強都漲逾兩成
隨著美中緊張關係和緩、聯準會主席鮑爾及輝達執行長黃仁勳談話中都釋出「AI熱潮並非泡沫」的論調，且AI發展上出現更多項跨領...聯合新聞網 ・ 41 分鐘前
亞債ETF吸金 規模大增
過去一周，淨流入整體固定收益型ETF資金約較上周減少46%至76.3億美元，其中淨流入美國債市規模減少57%至39.7億...聯合新聞網 ・ 41 分鐘前
五大海外利基主題ETF 下半年熱賣！人氣王和搶手王是這幾檔
今年下半年美股屢創新高，帶動海外股票型ETF交投火熱，鎖定利基產業的主題型ETF，下半年來受益人數成長更是突飛猛進，根據集保最新截至10/31統計，下半年來海外股票ETF受益人數增加最多的前五大熱賣ETF，由電力基建、航太、太空衛星、日本商社與科技相關等五大主題高人氣出線。太報 ・ 45 分鐘前
勞動基金9月賺2167億 10月會更好
9月金融市場漲勢持續，勞動基金運用局昨公布報告顯示，規模7兆4399億元的勞動基金截至今年9月底，收益數為5588億元，最新出爐9月單月收益2167億元，創下第4高的紀錄。勞金局並指出，10月國內、外股市表現佳，估10月收益很可能比9月更好，有機會登上單月收益前3高紀錄。中時新聞網 ・ 3 小時前
醫美是投資或消費? 亞洲偷走美國的工作? 一堂顛覆迷思的總經課
你對總體經濟課的想像是什麼？艱深？枯燥？飄在雲端不落地？或者，你對總經概念已經滾瓜爛熟，心想不就那幾個變項，何必再聽？政大國際經營與貿易學系教授郭炳伸，人稱「大郭老師」，他的學識與地位雖然驚人，卻非常幽默親切，但這不代表課堂輕鬆。這堂課既紮實又燒腦。課前預讀資料厚得驚人，課堂上更是一連串辯證問答，必...商業周刊 ・ 20 小時前
對沖基金高管警告泡沫風險：AI軍備競賽讓科技巨頭陷「囚徒困境」！
根據《商業內幕》周一 (3 日) 報導，科技巨頭們正為爭奪 AI 主導權展開昂貴的競爭，形成「囚徒困境」局面。對沖基金高管警告，此舉恐引發市場震盪，投資人可能對鉅額資本支出回報產生質疑。鉅亨網 ・ 8 小時前
勞動基金 9月進帳逾2,166億
勞動基金、退撫基金及國保年金三大退休基金3日公布前九月大賺6,811.83億元，由於10月台美股市續創高，尤其台股飆漲2,412點，估計10月三大退休基金獲利可望同步創高，前十月收益有機會突破1兆元大關。工商時報 ・ 3 小時前
主動式也有年配9%！00982A送上驚喜紅包 配息加碼至0.334元
主動式也有年配 9%！00982A 送上驚喜紅包 配息加碼至 0.334 元鉅亨網 ・ 13 小時前
獲利了結？台股ETF受益人周減2.6萬人 市值、主動式、科技最受寵
台股近期受AI題材激勵、科技股領漲下維持高檔震盪。截至10月底止，台股ETF受益人數周減逾2.6萬人，不過資金並未全面撤...聯合新聞網 ・ 41 分鐘前
RatingDog中國10月份製造業PMI降至50.6，擴張幅度小於預期
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的一項民間調查顯示，中國10月份製造業活動擴張幅度小於預期，增添了2025年臨近尾聲之際經濟動能減弱的信號。週一發布的報告顯示，RatingDog中國製造業採購經理指數從9月的51.2，向下降至50.6，不過仍連續第三個月保持在榮枯分界線50之上。經濟專家的預測中值為50.7。RatingDog創始人姚煜在隨報告發布的聲明中指出，10月份貿易不確定性升高導致新出口訂單大幅下滑至收縮區域，拖累了新訂單指數表現。在生產端，外部環境的不確定性同樣抑制了產出成長。上週公佈的官方指數顯示，中國製造業活動出現逾九年來最長跌勢，引發了要求加大政策支持的新呼聲。而民間製造業PMI數據反映的是規模較小、更偏出口導向型企業的活動情況。儘管中美元首會晤後美國降低對中國關稅令中國出口商受到鼓舞，但這些出口商表示仍然熱衷於對沖雙邊貿易關係未來或有波折的風險。在經歷了上半年穩健的成長之後，隨著出口前置效應減弱，中國經濟的成長動能可能會下降。財訊快報 ・ 20 小時前
5大海外利基主題ETF 新光009805躍人氣王
【記者柯安聰台北報導】下半年美股屢創新高，帶動海外股票型ETF交投火熱，鎖定利基產業的主題型ETF，下半年來受益人數成長更是突飛猛進，根據集保最新截至10/31統計，下半年來海外股票ETF受益人數增加...自立晚報 ・ 7 小時前
日股ETF嗨翻天 2檔漲逾9成
自美國總統川普4月宣布對等關稅以來，日本因享有較低關稅，讓日股成為最大受惠者，也帶動國內原型日股ETF勁揚，9檔日股原型ETF自對等關稅以來大賺2位數，其中台新日本半導體ETF（00951）及中信日本半導體ETF（00954）更大漲逾9成。工商時報 ・ 3 小時前
股市漲…三大退休基金9月賺2,698億 前十月總收益挑戰兆元
9月台股大漲，三大政府退休基金投資效益續寫佳績。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金9月合計賺2,698...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前
淨流入居冠 美股基金超吸睛
受降息疊加貿易緩和預期，全球股市齊漲。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計至10月29日止近一周，美國股票基金淨流入居冠、金額為60.16億美元，其次為全球新興市場15.69億美元。工商時報 ・ 3 小時前
海外股票ETF 5檔超熱門
下半年美股屢創新高，帶動海外股票型ETF交投火熱，主題型ETF下半年來受益人數成長突飛猛進，根據集保最新統計，下半年來海外股票ETF受益人數增加最多的前5大熱賣ETF，由電力基建、航太、太空衛星、日本商社與科技相關等5大主題高人氣出線。工商時報 ・ 3 小時前
全球經濟進入謹慎區間？ 高風險產業曝！
全球主動式固定收益領導品牌 PIMCO（品浩）發布最新 6 至 12 個月週期市場展望：「關稅、科技、轉型」。這份報告由品浩首席經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）與全球固定收益投資長波以斯（Andrew Balls）共同撰寫，深入剖析國際貿易緊張局勢升溫、AI 人工智慧投資熱潮，以及包括聯準會在內的制度性挑戰如何推升市場波動，進而重塑全球經濟與投資格局。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
市值型、主動型ETF 逆勢衝
台股頻創新高下，獲利了結賣壓顯現，最新統計顯示，台股ETF受益人數單周流失2.6萬人，不過含積量高的市值型ETF人氣逆勢走強，主動式台股ETF也靠績效持續維繫人氣；債券ETF受益人數則持續減少，今年來多靠短債、非投資等級債撐住人氣。工商時報 ・ 3 小時前
台股收盤創新高 法人：短線盤整族群輪動快
（中央社記者潘智義台北3日電）台股今天開高震盪走低，最後一盤急拉翻紅，上漲101.24點，並創收盤新高；法人表示，聯準會降息等利多帶動這一波台股漲勢已反映，若無新的重大利多空恐持續盤整，因短線本土資金積極進出台股，使族群快速輪動。台股今天漲101.24點，收在28334.59點，成交值新台幣5623.03億元。兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股近日震盪創高再拉回過程，代表利多已反映差不多了，美國聯準會（Fed）降息，美股主要科技公司財報也多公布，後續公司如超微（AMD）影響相對較小；台股方面，除陸續公布10月營收、MSCI季度調整之外，11月14日財報公布即將截止，期間的財報及法說會須留意，但卻不至於成為大幅扭轉盤勢的因素。因此，只能等更新的利多空出現。黃國偉指出，從期貨布局來看，外資近來相對淡出台股，投信持續站在賣方，自營商及融資戶則屬買方，尤其自然人是買方主力，短線進出的策略也造成台股出現族群快速輪動，指數區間整理的情況。三大法人合計賣超85.88億元，其中外資及陸資賣超84.46億元、投信賣超1.38億元、自營商賣超0.04億元。外資賣超前10名依序為元大台灣50(00中央社財經 ・ 12 小時前
勞動基金爆賺5588億元 勞工每人分紅2.8萬元
勞動基金前9月大賺5588億元，平均每名勞工帳面分紅已有2.8萬元(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 2 小時前
台中麻辣控集合！文青風麵館「麵由辛生」漢口店報到，麻辣滷肉麵微麻帶香超上癮
麵由辛生是主打麻辣拌麵、特色麵食的文青麵館，Google 2千多則評論有4.7的高分，非常吸引我這種無辣不歡的麻辣控。不過麵由辛生本店在南屯對我來說有點遠，所以一直放口袋還沒去吃過！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前