主動式ETF規模跨過820億！00981A將挑戰300億大關貢獻1/3

台股近期最高點與最低點一度落差超過千點。無懼台股震盪加劇，投資人勇敢進場撿鑽石，推動主動式ETF總規模正式跨過800億大關。人氣王統一00981A 本周每天規模平均成長約10億元，拉抬統一00981A規模爬升至277.8億元，為主動式ETF市場貢獻超過34%的規模。

2025年為主動式ETF元年，快速崛起成為投資人新寵，即便近期台股波動放大，甚至失守2萬8千點關卡，但主動式ETF總規模卻不減反升。根據CMoney統計至11/6的數據，主動式ETF總規模正式上升至820.4億元。居首的主動統一台股增長(00981A)，規模已超過277.8億元，若維持此成長速度，不久就有機會挑戰300億元。第二名則是主動群益台灣強棒(00982A)，規模約206.4億元。

若依照主動式ETF的投資區域來區分，台股主動式ETF總規模約634.2億元，約占總額的77%；海外股票主動式ETF F總規模約128.5億元，約占16%；債券型主動式ETF總規模約57.7億元，約占7%。

統一00981A績效表現亮眼，成功提升投資人持有意願，而最新掛牌上市的統一00988A，募集規模也創下主動式ETF募集新紀錄，更是具體顯現投資人對統一投信主動操作團隊的信心，兩檔商品的後市表現都值得市場關注。

