主動式ETF規模連3天創高 突破900億

【記者柯安聰台北報導】今年甫問世的主動式台股ETF火熱無法檔，不僅檔數從目前的5檔到即將募集上市的5檔共10檔，規模也是領先台股ETF創高突破900億大關，來到903.29億元。預計加上年底將上市的，規模衝破千億指日可待。



市場法人表示，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。目前市場上僅有1檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF(00992A)，00992A掛牌價為新台幣10元，也即將於12月30日上市，讓投資人年底進場可完整參與2026年投資契機。



ETF理財達人指出，以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，可一次掌握完整趨勢。



主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。隨著各大科技企業積極布局AI設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。



主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易強調，台股融資餘額回升到3300億左右，已接近4月對等關稅超預期金額，因此籌碼面上略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線佈局，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。（自立電子報2025/12/17）