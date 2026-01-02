主動式ETF跑贏0050？別被表面績效欺騙 揭開背後的勝率迷思！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

很多人看到主動式ETF或主動式基金在某些時期績效打敗0050（元大台灣50），就會直覺地下結論：主動式真的比較會選股。但如果把背後邏輯拆開，會發現這個結論往往是錯的。

0050追蹤台股市值最大的50檔，前10大持股集中度很高，以台積電（2330）為重，占比約6成。這代表0050是「純到不能再純」的大型權值曝險，當權值股噴出時，它吃滿；權值股崩盤時，它也扛滿。

那為何某些時期主動式績效看起來更強？首先要了解國外一條觀察定律叫Dunn’s Law（強者越強，弱者越弱的指數化現象）。它不是說主動式有多神，而是在提醒一種常見的「統計幻覺」。

Dunn’s Law的邏輯是，當某個資產類別表現很好，指數基金因持股最「純」，更容易吃到整段上漲；而主動式基金因為持股較分散，反而吃不滿行情。同理，當某個資產類別表現很差，主動式反而容易「看起來」贏過該類別指數。

Morningstar（晨星公司）形容，主動式在某些年份的勝利，很多時候是海市蜃樓，因為贏的點不在於能力，而是曝險不同。所以，當你把這條定律套回台股，就會瞬間看懂，主動式ETF要打敗0050，幾乎不可能靠「同樣的大型權值曝險，但更會選股」的方式，它要贏，通常是靠3招：

1.風格漂移：名義買大型，實際偷塞中小型/價值/動能。當大型權值股某年表現不佳時，主動式如果搭配其他曝險配置，就可能因為跌得比較少或反彈更快，而看起來打敗0050。但請注意，這不是同賽道超車，是偷偷換賽道。

