主動式ETF「新兵」+1 主動安聯台灣掛牌首日漲2.8%

[Newtalk新聞] 安聯投信旗下第二檔主動式ETF「主動安聯台灣」（00993A）於今（3）日正式掛牌上市，為 2026 年台灣主動式ETF市場再添生力軍；寄望以跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，盼提供投資人多元投資解方，掌握台股多頭格局。

以主動式資產管理著稱的安聯，選擇以台灣作為發展全球主動式ETF版圖之起點，展現主動式投資的核心價值，及持續看好未來台灣市場的成熟度與投資潛力。今日掛牌首日，股價也在台股強勁反彈下上漲 2.8%，報9.91 元，盤中成交量 14.5 萬張。

廣告 廣告

安聯投信表示，2026 開年以來，台股動能持續強勁。展望後市，全球經濟預期溫和成長，全球主要央行維持寬鬆貨幣政策，大環境仍有利股市表現。就基本面來看，安聯台股投資團隊預估，今年整體企業獲利成長幅度逾兩成，動能更勝去年，電子、金融、傳產均為正成長，股市結構更健康。

觀察產業面，AI 實質需求仍擴大中，全球科技巨頭持續加碼投資，各國積極推動主權 AI，加上產品規格不斷更新，產業鏈價值同步放大，創造台灣產業鏈更多機會，後市仍值得期待。隨著行情進入高檔震盪區，投資人開始關注能否跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，也讓主動式 ETF 重新回到聚光燈下。

安聯台灣主動式ETF經理人施政廷表示，美國總統川普提前公布下一任聯準會主席人選，市場開始為此消息進行定價，顯示投資人正快速調整對未來貨幣政策預期；另外，近期交投明顯放大，成交金額維持在 9,000 億元以上水準，顯示短線累積較大漲勢，市場多方勢力拉鋸，加劇市場波動，盤面呈盤整與風格輪動。

施振廷表示，對股市而言，現階段市場風險偏好自然收斂。目前大盤本益比（P／E）處於 16 倍以上歷史偏高檔區，股價震盪幅度也可能會比平常增加兩成以上，加上農曆年關已近，台股獲利了結情緒蔓延，加劇近期台股震盪。

儘管資金面偏向收縮，但產業基本面目前無下修疑慮，根據微軟、Meta 等 CSP 大廠最新指引，今年 AI 基礎設施資本支出有望持續創高，預計突破 5,000 億美元；這可被視為確立台灣 AI 供應鏈的「獲利地板」。換言之，台股下檔有強力的基本面支撐（EPS 成長），目前的震盪為上檔評價（P／E）的修正，多頭格局並未被打亂。

應對策略上，施政廷表示，目前市場正處在「寬鬆預期消失」、但「產業成長持續」的環境下，追求市場平均報酬風險有上升趨勢，建議投資人採兩大主動策略：一，重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司。二、動態配置，利用主動式 ETF的靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產，將波動轉化為超額報酬（Alpha）。

展望後市，施政廷表示，2026 年台股在總體經濟與企業成長獲利動能帶動下，行情仍值得期待，但投資策略要更主動、更挑剔，大盤或許有支撐，但真正拉開差距的將是選股表現；並提醒，評價雖然是投資台股時需考慮的因素，但在成長周期中，不應過分重視評價面，並以跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，重新定義投資台股的策略，才有機會找到更多投資契機。

安聯投信表示，00993A 採主動式管理策略，透過安聯台股投資團隊的質化精選股票池，組成權重最佳化投組，並考慮市場狀況與資金運用效率，自 1 月 26 日當周逐步布局；投資方向上聚焦於半導體及 AI 相關供應鏈，預計科技類股占比約 85～90%，並適度布局金融及傳產類股，並視市場變化、動態調整投資節奏。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

蘇元和觀點》AI 不只燒記憶體！PCB與CCL正站上基建主舞台

碾壓預期！業績、財測皆超越預期 Palantir盤後股價漲7%