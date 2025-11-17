主動式ETF+AI新經濟！元大00990A鎖定2大投資主軸 11/24開募
【記者呂承哲／台北報導】國內首檔以AI主題為核心的主動式ETF「主動元大AI新經濟（00990A）」將於11月24日至28日募集，發行價10元，採不配息設計，引導資金長期參與。產品聚焦AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股，期望掌握AI新經濟成長動能。
元大投信總經理陳沛宇表示，元大投信布局主動式ETF市場從不缺席，始終希望在對的時間推出最符合投資人需求的商品。他指出，本檔ETF關注的AI趨勢不限於晶片、伺服器、散熱等硬體，而是涵蓋AI長線、全面性的滲透效應，猶如工業革命與網路時代般的結構性變革，將深刻影響日常生活與企業運作。
元大投信表示，企業價值提升的核心來自生產力與效率成長，而全球大型科技企業正積極加大資本支出，投入AI算力、資料中心與雲端基礎建設，未來將重新定義企業生產模式。隨著AI技術突破傳統產業邊界，AI新經濟已形成實質投資機會，成為下一波全球經濟增長引擎。
AI新經濟的推動力主要來自「AI基礎建設」與「AI技術應用」兩大主軸。基礎建設包括AI晶片、資料中心、供電與散熱等，支撐運算效能持續提升，並驅動伺服器需求成長；技術應用則從生成式AI、代理AI到結合機器人技術的實體AI，在消費、醫療、製造到金融等產業快速擴散，帶動企業營運模式全面轉型。
隨著AI算力需求急遽增長，資料中心將持續朝高效率與高能耗設計邁進，冷卻技術、能源使用效率（PUE）與電力供應升級將成為長線投資方向。同時，應用端的爆發也帶來新的成長曲線，從內容生成、企業流程自動化，到AI驅動的智慧機器人，都將成為未來AI新經濟的重要驅動力。
多家國際研究機構預估，AI相關市場至2030年將維持逾30%年複合成長率（CAGR），顯示AI產業具備高度爆發力與長線價值。元大投信強調，AI並非單一產業，而是涵蓋從晶片、供電、資料中心到應用端的完整生態系，未來具備持續擴張的投資前景。
主動元大AI新經濟（00990A）是目前唯一以AI新經濟為主題的主動式ETF。受惠於AI資本支出維持高檔、應用題材陸續浮現，企業朝AI方向轉型亦推動股價表現。在此背景下，主動式選股可相較指數型ETF更快速反映市場訊號，並能掌握強勢標的。
研究團隊指出，基金將採全球布局策略，聚焦「算力核心硬體製造」、「資料傳輸與能源規劃」、「平台應用整合」三大方向，完整涵蓋AI產業鏈，投資人透過一檔即可掌握AI新經濟趨勢。不過，團隊也提醒，AI相關企業多處於成長初期，產業變化快速、業務集中度高，較適合能承受波動、追求成長潛力的投資人。
