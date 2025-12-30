主動推廣「地籍異動即時通」 永慶房產集團防詐公益講座全台舉辦近9百場

cnews124251230a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

如果民眾對保護房產安全的知識不足，很可能被詐騙盯上了還渾然不覺。為了維護更安全、安心的居住環境，永慶房產集團在全台16縣市推動「預防房產詐騙公益講座」，走進社區、鄰里宣導防詐重要觀念，到2025年底成功舉辦近900場次、吸引近5萬人報名參與，顯示民眾對房產防詐知識普及的需求，以及永慶發揮社會企業責任、推廣反詐的意義與成效。

永慶整理出5大常見的房產詐騙手法，包含：假行情真低賣、假買方真騙屋、假屋主真詐財、假債權真法拍、假中人真騙錢，不論是買房的錢還是房子的產權，都是詐騙目標。永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，為了讓資訊取得比較弱勢的長輩，也能快速獲得第一手防詐知識，永慶房屋攜手雙北市各地里長，舉辦「預防房產詐騙公益講座」，向里民宣導正確防詐觀念，部分場次更邀請雙北市警察局、地政局等單位帶來第一手防詐知識，感謝里長與各單位一起推動防詐。

廣告 廣告

陳賜傑提醒，民眾最常見的就是「假行情真低賣」，因為買房子、賣房子都可能遇到，在房產交易頻繁、案量大的雙北市更要提高警覺。一些黑心仲介會跟投機客聯手，用「過時」或「挑選過」、甚至是造假的實價登錄，騙屋主以低於市價好幾百萬來賤賣房子，買入後馬上以正常市價、甚至是加價賣，一旦受騙就可能面臨數百萬、甚至上千萬的財產損失。若想避免假行情房產詐騙，他建議，除了上網查詢內政部實價登錄的成交資訊，也可以多跑幾家仲介索取紙本的行情資料。

cnews124251230a04

cnews124251230a05

在北部的場次中，有不少參與講座的民眾，都有購售屋需求、或有房產出租的情形。永慶不動產暨永義房屋北區經管會長潘彥竹表示，因為看見這樣的需求，所以在新北、基隆、甚至是宜蘭與花蓮，一共舉辦超過60場防詐講座，尤其在產權保護、安全買賣部分，常常是全場提問焦點。

多年深耕台中市服務的有巢氏房屋中區經管會區長吳大慶也說，集團推廣公益不分城市與地方，讓各地都有機會舉辦「預防房產詐騙公益講座」，再聯手台中地政局、大甲警察大隊把反詐能量擴大，把防詐的重要觀念傳播出去，因此場場講座的報名人數都爆滿、不斷加開，非常有意義。

永慶房產集團也協助內政部地政司推廣「地籍異動即時通」，吳大慶表示，很多人原本以為詐騙離自己很遠，直到聽到實際案例才發現，有那麼多手法可以把房子騙過戶與法拍，講座之後馬上來問要怎麼辦，「最重要的就是要辦地籍異動即時通，它可以在你的房子要被過戶、或是要被拿去抵押貸款之前，通知屋主，讓屋主有機會應變。」除了通知本人，也能設定要通知親屬，因此小孩也能幫爸爸媽媽，或家裡的長輩來把關。

南部場次如台南、高雄、屏東等，也舉辦了近百場、逾8千人參加防詐公益講座。永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德分享，因為買賣房子是影響人生的大事，是很多民眾關心的議題，在地方的消息傳開以後，「收到很多的邀請，希望我們到里民活動中心、社區的住民大會去舉辦房產防詐講座，參加過的民眾都認為資訊很有用，很值得分享跟推薦。」

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

陳雅婷回鍋房仲選擇永慶不動產 今年業績直逼千萬

永慶房產集團豪辦8場尾牙 超強藝人輪番演出 爽抽汽車、現金大紅包

【文章轉載請註明出處】