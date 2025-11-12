主動替中產、小資族減稅？義大利擬降低2%所得稅，卻遭砲轟「間接圖利富人階級」

義大利總理梅洛妮（Giorgia Meloni）近日推行一個名為替「中產階級」減稅的計畫，沒想到看似立意良善的稅務改革，卻引發輿論不小批評聲浪，指責該政府的稅改猶如掛羊頭賣狗肉，最終真正受益者是金字塔頂端那群富人。甚至有經濟學家公開警告，這次減稅一旦落實、將讓義大利的最高收入群成為主要受益者。

《金融時報》報導指出，梅洛妮政府所提出的新草案，打算將年收入介於2.8萬至5萬歐元（約新台幣100.7萬到180萬元）的所得稅率，從現有35%小幅調降至33%。雖然從數據上僅僅減少2個百分點，但根據估算、這項新措施一旦實施，將導致國家損失約30億歐元（約新台幣1079億元）稅收收入。

財政部長喬爾傑蒂（Giancarlo Giorgetti）更指出，透過降低義大利第二稅級的稅率，每一年將使約1300萬納稅人受益，也可以實質緩解中產階級家庭的財務壓力，畢竟受到高通膨衝擊，他們的購買力近年來不斷被侵蝕和削弱。

除了針對年收入進行劃分，義大利政府同時對加班費、夜班加給、假日工作、生產力獎金和員工福利等額外收入，給予更大幅度的減免稅賦，此舉是為了幫助低收入群體減輕壓力。

2025年9月17日，義大利比薩，遊客在著名的比薩斜塔前擺姿勢拍照留念，捕捉經典旅遊時刻。（美聯社）

可是看在反對黨眼中，卻認為此次減稅一旦實施，真正受益者根本不是那些被通膨壓到喘不過氣的人群，而是比他們擁有更多收入、甚至上看20萬歐元（約新台幣719.3萬元）年收入的人們，才能透過各種減稅手段，讓自己符合5萬歐元的少繳稅資格。而正是這個推論，讓義大利勞工總聯盟（CGIL）決定在全國各地號召工人上街抗爭罷工。

反對派民主黨領袖施萊因（Elly Schlein）批評，「他們（梅洛妮）又再一次幫助國內最富有的人。我知道、我們這麼說他們會不高興，但這是事實，因為這體現在他們的政策選擇中。」但財長完全不認同這個批評，在他看來、如果將年薪5萬歐元的人群，視為富有階級，那麼這些人對於現實生活的認知與看法，似乎存在一定程度的扭曲。喬爾傑蒂強調，這次減稅不會幫助富人，而是支援「那些收入合理的人」。

遊客在威尼斯運河碼頭拍照。（美聯社）

為什麼義大利選擇在這時遞出減稅改革？因為打從新冠肺炎（COVID-19）疫情以來，義大利工人及公務員的購買力就持續被侵蝕，國內薪資增長幅度，遠遠落後於消費者物價指數（CPI）上漲趨勢，進而引發公眾的怒火。

而且根據最近出爐的OECD報告顯示，義大利在2025年初的實質工資，竟然比2021年初低7.5%，這也是整個OECD內、購買力侵蝕幅度最大的國家。

其中受害最深的職業，就是教師與公務員，許多教師稅前年薪為3萬歐元（約新台幣108萬元），在當下的物價環境，他們必須省吃儉用或額外兼差；至於在公立醫院任職的護理師，一名擁有30年經驗的護士無奈表示，自己每月每月稅前薪資還不到2000歐元（約新台幣7.19萬元）。

但梅洛妮的所得稅減免方案，究竟能替中產階級帶來多大程度的「緩解壓力」，國會預算辦公室預先進行估算，還將適用人群分為三類，發現減稅幅度並不多，僅能帶來象徵性作用：

高層經理人（收入最高者）：稅單將減少約408歐元（約新台幣1.46萬元）。

白領工人：減稅約123歐元（約新台幣4423元）。

藍領工人：減稅僅23歐元（約新台幣827元）。

反對黨拿著估算的數據對梅洛妮政府大肆諷刺，「這個政府只靠宣傳維生，相信人們遲早會看到自己的錢包，並意識到這一切、都只不過又是一種大內宣（propaganda）。」

