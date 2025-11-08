主動會黃仁勳？蔣萬安：與輝達密切聯繫且溝通管道暢通
輝達執行長黃仁勳8日上午前往新竹參加台積電年度運動會，雖然7日黃仁勳已表示沒有時間與台北市長蔣萬安會面，不過外界也關注蔣是否前往新竹找黃？蔣8日上午受訪時並未正面回應，僅表示跟跟輝達總部都保持非常密切的聯繫，也都有非常暢通的溝通管道，對於輝達總部的設立，北市府都持續的推進，一定會加速相關的流程。
蔣萬安8日上午出席北捷東環段CF760標開工動土典禮，會前媒體詢問，雖然黃仁勳對外表示應無時間與其會面，但蔣是否會主動前往新竹與黃會面？蔣則表示，北市府其實都跟輝達總部保持非常密切的聯繫，也都有非常暢通的溝通管道。
蔣萬安強調，輝達總部在台北設立進度也都持續的推進，北市府同仁們一定會加速相關的流程，只要是為台北市整體發展以及市民的福祉，他一定全力以赴。
其他人也在看
輝達落腳北士科 李四川：預計14日與新壽簽解約
（中央社記者陳昱婷台北8日電）助輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川今天說，與新壽的解約金額已經過會計師審查，預計14日簽訂解約協議書，17日開始辦理地上權移轉相關程序。中央社 ・ 12 小時前
Rivian學特斯拉馬斯克模式留才拚成長！推46億美元執行長薪酬方案
美國電動車製造商 Rivian 為執行長 RJ Scaringe 設計十年最高 46 億美元薪酬方案，採低股價門檻與營運績效目標，類似特斯拉馬斯克模式。鉅亨網 ・ 11 小時前
蕭美琴突訪歐氣死中國？學者談台灣「愛喊突破」隱憂：關稅、軍購還在卡
副總統蕭美琴5日突現身於魯塞爾舉辦的IPAC（Inter-Parliamentary Alliance on China）年度峰會，向歐洲議員發表「突破性演說」，創下我國首位現任副總統踏入歐洲議會、在外國議會公開發表演講的紀錄。對此，旅美學者翁履中今（8）日上午在臉書以「副總統登歐洲議會演說，戰貓外交大突破？！」為題分析，戰貓出擊讓台灣在歐洲議會「場地內」......風傳媒 ・ 12 小時前
造訪78年歷史莉莉水果店 黃仁勳一口氣買5份｜#鏡新聞
黃仁勳美食地圖曝光，他先是去了吃了溫體牛肉火鍋聞名的劉家莊又去買了莉莉水果冰，這兩家都是在地老店，也讓台南民眾大讚真的很懂吃。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前
黃仁勳現身台積電運動會 「中英台語」致詞喊：我愛台積
台積電運動會 盛大舉辦，這次更不一樣，還邀請到了輝達執行長 黃仁勳出席同樂，他也換掉皮外套，改穿上台積電的運動服，上台致詞，不斷大讚台積電，還大喊我愛台積電，讓台下 高聲歡呼。 #台積電運動會#黃仁勳#我愛台積東森新聞影音 ・ 11 小時前
台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台
即時中心／梁博超報導台積電今（8）日舉行運動會，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。黃仁勳以中英雙語致詞，強調感謝台積電多年來對輝達的幫助；更以中文表示「台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」同時他也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。黃仁勳上午身穿經典皮衣現身新竹縣體育場，參加台積電運動會，下車時受到董事長魏哲家的迎接；他也向媒體表示，對於參加台積電運動會感到很興奮，因為這是台積電的家庭日，而輝達與台積電「是一家人」，能受邀參加這麼特別的日子，他感到很榮幸。董事長魏哲家介紹黃仁勳上台時，便打趣地表示，他去年稱黃「3兆男」，今年則變成了「5兆男」。黃仁勳一開口就先以中文問候在場的台積人，「台積電好朋友你好嗎？誰愛台積？我也愛台積！」掀起員工一陣歡呼。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擔任台積電運動會嘉賓，更特別換上台積電的紅色POLO運動衫。（圖／民視新聞）黃仁勳提到，很高興來參加台積電運動會，魏哲嘉要他講中文，但由於不流暢，要慢慢一點點講。輝達和台積電在30年前都是小公司，經歷了30年，「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」黃仁勳更特地用台語「尚讚」展現親和力。同時，黃仁勳也感謝台積電多年來的幫助，「你們大家幫我蓋輝達，謝謝你們。」他強調，現在兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，很忙的「我知道大家幫輝達非常努力地工作，對此我非常感謝。所以，台積電加油！你最棒了！台積我愛你！」一早黃仁勳從下榻飯店出發時，被現場守候的記者問到何時離台，他表示，參加完台積電運動會後就會直接回去，對於沒吃到很多東西感到遺憾，「沒有辦法，太忙了。」同時黃仁勳也透露，預計明（2026）年農曆新年前會再度來到台灣。以時間點猜測，應是參加台灣分公司尾牙。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：快新聞／台積電我愛你！黃仁勳現身運動會 曝農曆新年前再來台 更多民視新聞報導黃仁勳出席台積電運動會 張忠謀突缺席「原因曝光」估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝奧運金牌轉戰政壇 香港「擊劍天后」江旻憓傾中色彩惹議民視財經網影音 ・ 12 小時前
黃仁勳現身台積電運動會！與魏哲家比讚致意 是否「世紀同框」張忠謀引關注
【記者呂承哲/新竹報導】全球晶圓代工龍頭台積電（2330）運動會今（8）日在新竹縣體育場登場，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳身為重量級嘉賓與台積電董事長魏哲家稍早同框出席，並向現場參與運動會的員工致意，引發全場轟動。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前
黃仁勳現身台積電運動會，感性致謝：沒有台積電就沒有輝達
【財訊快報／記者李純君報導】台積電(2330)今日舉行年度運動會，今日亮點之一，便是大客戶輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身參與。黃仁勳提到，「你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你」、以及「我也是你們的家人，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的」。黃仁勳今日與台積電董事長魏哲家一起進場，並在舞台上以嘉賓身份致詞、欣賞開場表演、運動員進場、點燃聖火等。魏哲家在介紹黃仁勳時提到，去年尊稱他「3兆男」，今年他身價又增加，變成「5兆男」。而黃仁勳以貴賓身分致詞，首先大喊「我的台積電好朋友，你好」、「誰愛台積，我愛台積」。他表示，30年前輝達和台積電都是小公司，沒有台積電，今天沒有輝達，台積電真的是最棒的、尚讚，你們大家幫我蓋輝達，我謝謝你。黃仁勳也提到，兩個公司那麼大、那麼重要，有很多事要做，我知道你們很辛苦，很認真工作，我要說謝謝。而張忠謀今日因身體略有不適缺席，黃仁勳表示，32年前，輝達也是一家新創公司，張忠謀幫助了他，今天也很想念張忠謀，希望他一切安好，會盡快去拜訪他們。財訊快報 ・ 12 小時前
側寫／不只台積電 成就黃仁勳的兩股力量
輝達執行長黃仁勳7日下午抵台，先到台南參觀台積電台南廠後在台南與台積電經營層共進晚餐，吃了些小蜜餞後隨即返回台北休息，參加今（8）日的台積電運動會並擔任致詞嘉賓，雖然他相當擔心台積電創辦人張忠謀的健康情形，但他在離開運動會場時受訪時已經說，會先聯繫張忠謀了解情況，再找時間探望。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
黃仁勳在台積運動會後直奔機場 魏哲家：他來台是要更多的晶片！
輝達執行長黃仁勳今日在參加台積電運動會後直奔機場，台積電董事長魏哲家在陪同黃仁勳準備離開前被問及這次黃仁勳來台和台積電聊...聯合新聞網 ・ 12 小時前
《半導體》現身運動會 黃仁勳：沒有台積電就沒有輝達
【時報記者林資傑／新竹報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)今（8）日於新竹縣體育場舉辦運動會，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳以特別來賓出席參與，以國、台、英三語交雜致詞，強調2家公司是共同成長的夥伴，向台積電員工表達誠摯感謝，並表示「沒有台積電，就沒有輝達」。 台積電董事長暨總裁魏哲家在介紹黃仁勳時，笑稱去年尊稱黃仁勳是「三兆男」，今年他已身價大增、得叫「五兆男」。黃仁勳致詞時則以中文開場，笑稱自己不太會講中文，並以台語表示「得慢慢的、一點點的講」，要不然講不完，全場笑聲不斷。 黃仁勳表示，今年能受邀參加台積電運動會，對他而言意義非凡，真的是特別的一天。他指出，輝達與台積電合作30年，感覺自己也已經是台積電的家人，「沒有台積電，今天就沒有輝達。台積電真的是最棒的，『尚讚』！」 回顧輝達與台積電長達30年的合作歷程，黃仁勳感性指出，30年前輝達和台積電都還是小公司，沒有今天那麼大、那麼好、那麼強，並表示「你們是台灣的驕傲、世界的驕傲，也是我的驕傲。」 黃仁勳也提到與台積電創辦人張忠謀的淵源。他表示，38年前的台積電、32年前的輝達還是新創公司，當時張忠謀幫助了自己，約30年前首時報資訊 ・ 12 小時前
快閃訪台與台積電高層談了啥？ 黃仁勳秒回「我們沒有談到漲價」
護國神山台積電今日（11/8）舉辦一年一度運動會，輝達執行長黃仁勳首次跨海來台參加。前一晚黃仁勳與台積電高層在永康大啖牛肉爐，媒體關切台積電能為輝達提供多少產能，但魏哲家僅以「機密」二字回應。針對外界關注的晶圓代工漲價議題，黃仁勳則澄清「我們沒有談這個。」雙方專注在如何滿足市場龐大需求。太報 ・ 12 小時前
重申AI需求強勁！黃仁勳大讚台積電：面對ASIC競爭，GPU具滲透性優勢
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於今（8）日出席台積電運動會，會後接受媒體訪問時，強力肯定了台積電在供應鏈中的關鍵角色，並定調人工智慧（AI）為「我們這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術」。黃仁勳此行不僅向台積電員工表達謝意，更證實輝達對下一代 Blackwell平台的晶片需求「非常強勁」，且呈現逐月增長的態勢，突顯雙方緊密合作已成為全球AI運算軍......風傳媒 ・ 11 小時前
台積電運動會》黃仁勳︰AI需求強勁 魏哲家︰他要更多晶片
護國神山台積電今在新竹縣立體育館舉行運動會，輝達創辦人暨執行長黃仁勳特別搭專機來台參加，以感謝台積電對輝達的協助，轟動全台，不過，台積電創辦人張忠謀因身體不舒服臨時無法缺席。黃仁勳離開運動會場前受訪指出，他會跟張忠謀聯絡，看他的身體情況再決定，但他已出差三個禮拜，現在準備要回家，被問及何時再來台？他自由時報 ・ 11 小時前
新壽敲定解約金44.7億 與北市府協議結果估下週出爐
輝達海外總部確定進駐北士科T17、T18基地，台北市政府與新光人壽的解約協議預計下週就會有結果。至於輝達是否會在台北設立分公司？市長蔣萬安表示，輝達要有一定的資本額，不能以新加坡或維京群島的分公司來跟市府對接。公視新聞網 ・ 1 天前
黃仁勳：盼土地問題順利解決 輝達在台北蓋漂亮大樓
（中央社記者吳家豪台北7日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘專機飛抵台南，被問及輝達台灣總部進度表示，希望土地問題可以順利解決，讓輝達能在台北蓋一棟漂亮的大樓，但這次行程緊湊，他沒有計劃與台北市長蔣萬安見面。中央社 ・ 1 天前
蔣萬安參觀Pinkoi瘋設祭（1） (圖)
台北市長蔣萬安（前右）7日上午在花博公園爭艷館出席Pinkoi Design Fest瘋設祭開幕記者會，會後參觀現場攤位並試飲。中央社 ・ 1 天前
馬斯克「兆元報酬」多驚人？買美國一州或全球熱門職業運動聯盟都行
電動車大廠特斯拉的股東6日批准執行長馬斯克的新薪酬方案，可望讓已經是世界首富的他成為全球首位「兆元富豪」。儘管前提是他在...聯合新聞網 ・ 12 小時前
黃仁勳抵台超親民！一路簽名合照到機場外 只待1.5天沒空見蔣萬安
黃仁勳來了！今（7）日黃仁勳搭乘私人飛機，從巴黎直飛台南機場，下午2時30分抵達，面對守候在機場的粉絲，展現親民一面；台北市長蔣萬安表達希望能見上一面，親自說明當面進度，黃仁勳表示，這次來台只停留1.5天，沒有計畫和蔣萬安碰面。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
時隔一年多 陸重返市場發歐元債
中國財政部在官網公布，將於7日當周在盧森堡發行歐元主權債券，規模不超過40億歐元。具體發行安排將於發行前另行公布。中時財經即時 ・ 12 小時前