主動查獲問題蛋 盧秀燕讚許食安處

台中市食安處查獲彰化文雅畜牧場芬普尼蛋外流，台中市長盧秀燕表示，台中是「全國第一個查出下架後仍再出貨異常的地方」。（馮惠宜攝）

台中市食安處主動稽查並查獲彰化文雅畜牧場在移動管制期生產的200籃、約4萬顆雞蛋外流，且抽驗檢出芬普尼代謝物超標，意外揭露案例場移動管制出現「空窗期」。市議員17日大讚食安處此次「立下大功」。市長盧秀燕表示，台中是「全國第一個查出下架後仍再出貨異常的地方」，若非台中主動查緝並通報，中央與地方恐怕至今仍不知汙染蛋已再度流出。

市議員朱元宏、賴義鍠昨在市議會質詢時高度肯定食安處「有效率又積極」，成功讓破口在第一時間被發現。朱元宏表示，食安處立了大功，值得嘉獎。盧秀燕也肯定食安處主動查獲、主動通報。

食安處清查發現這批問題蛋共售出3萬2000顆，在市議員陳俞融、謝家宜要求下，市府昨公布龍忠蛋行下游業者名單，包括梧棲、龍井、大肚、沙鹿、清水5區共35家餐飲店。

市議員江肇國、蔡耀頡質疑，市府遲至昨日才公布問題蛋流向的35家餐飲店名單，延宕72小時。盧秀燕表示，一開始考量避免影響進貨量少、量體小且多已將食材用罄的小商家，而14日檢驗結果出爐時，多數店家蛋品已消耗完畢，「事後公布也無法彌補」。

她強調，社會期待透明、確實的食安資訊，因此決定全面公開名單，並承諾未來處理食安事件會「更嚴格、更積極」。

龍忠蛋行林姓老闆表示，經營蛋行已長達50多年，平時就有不少鄰居前來向他買蛋，因為16日為周日，加上有很多事情需要處理，強調「沒有不給換蛋」，客人要求換蛋、退錢，他都接受，而且現在的蛋都是安全的，他也在蛋籃前貼上檢驗合格證書給客人參考。

老闆娘則說，與文雅畜牧場合作20多年，有人建議她向文雅畜牧場求償，但覺得大家都是善良老百姓，遇到這件事也很無奈，「出事了就一起處理吧」。

昨日一早有民眾前來退蛋，並表示15日買完雞蛋後才看到新聞，不確定是不是同一批蛋，不過老闆說一律都可退換，她覺得老闆態度十分不錯，所以選擇換蛋，「況且蛋行在這起事件中也算是受害者，問題蛋應該是產地那邊的問題。」