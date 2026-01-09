主動脈剝離命危 東港安泰先進分支微創支架技術成功搶救一命

屏縣東港安泰醫院心臟血管外科團隊採用「先進主動脈分支支架微創手術」為吳姓男子進行「Ｂ型主動脈剝離」治療，成功化解生命危機。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／屏東報導

一名吳姓男子日前洗澡時突感背部劇痛並冒冷汗，在急送東港安泰醫院檢查出為「Ｂ型主動脈剝離」，病況危急，經醫院心臟血管外科團隊採用「先進主動脈分支支架微創手術」進行治療，成功化解生命危機，病患術後恢復良好，僅住院四天即順利出院，目前已返家正常生活。

六十四歲吳男本身患有高血壓及糖尿病，屬於主動脈剝離的高風險族群，經電腦斷層檢查發現，其剝離位置位於結構相當複雜的主動脈弓部，若採傳統治療方式往往需進行高風險、傷口大的開胸手術，術後恢復期長，對病患負擔甚鉅。

此次由安泰醫院心臟血管外科團隊執行手術，採用先進的主動脈支架微創技術，並使用自費「一體成形分支支架」，透過約一公分的小傷口，將人工覆膜支架精準植入血管內；此技術猶如在血管中進行高難度的「隧道工程」，可有效將血流導回真腔，完整封堵剝離裂口，大幅降低血管破裂風險，成功取代傳統開胸手術。

安泰醫院心臟外科主任李涵彥醫師表示，相較於傳統手術，微創主動脈支架手術具備傷口小、恢復快、住院天數短等優勢，而一體成形分支支架更能有效降低術後支架滲漏及移位風險，提升整體手術安全性。此次成功案例，也象徵主動脈疾病治療正式邁入「微創化」新時代，為重症心血管患者帶來新的治療希望。

目前安泰醫療團隊已連續完成多起八十歲以上高齡主動脈剝離手術，展現重度級急救責任醫院在高風險心血管急重症救治上的堅強實力，也肩負起守護屏南地區鄉親健康的重要使命與責任。

李涵彥醫師同時提醒，高血壓、糖尿病患者為主動脈疾病的高危險族群，若出現突發性劇烈胸痛、背痛、呼吸困難或冒冷汗等症狀，務必立即就醫。