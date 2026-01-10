主動脈剝離 分支微創支架救命

安泰醫院心臟血管外科團隊以「先進主動脈分支支架微創手術」進行「B型主動脈剝離」治療。

64歲吳姓男子患有高血壓及糖尿病，日前洗澡時突感背部劇痛並冒冷汗，送醫檢查出為「B型主動脈剝離」。經「先進主動脈分支支架微創手術」治療，術後恢復良好，僅住院4天即順利出院回復正常生活。

高血壓及糖尿病屬於主動脈剝離的高風險族群。吳男經電腦斷層檢查發現，其剝離位置位於結構相當複雜的主動脈弓部，若採傳統治療方式往往需進行高風險、傷口大的開胸手術，術後恢復期長，對病患負擔甚鉅。

安泰醫院心臟血管外科團隊採用先進的主動脈支架微創技術，並使用自費「一體成形分支支架」，透過約1公分的小傷口，將人工覆膜支架植入血管內。此技術猶如在血管中進行高難度的「隧道工程」，可有效將血流導回真腔，完整封堵剝離裂口，大幅降低血管破裂風險，成功取代傳統開胸手術。

心臟外科主任李涵彥表示，相較於傳統手術，微創主動脈支架手術具備傷口小、恢復快、住院天數短等優勢；而一體成形分支支架更能有效降低術後支架滲漏及移位風險，提升整體手術安全性。此次成功案例，也象徵主動脈疾病治療正式邁入「微創化」新時代，為重症心血管患者帶來新的治療希望。

目前安泰醫療團隊已連續完成多起80歲以上高齡主動脈剝離手術，展現重度級急救責任醫院在高風險心血管急重症救治成果。