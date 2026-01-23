主動脈瓣關不緊致心衰竭！「心尖微創」成功救命

奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞、主治醫師李政亞與心臟血管內科主任施志遠、主治醫師涂冠杰帶領團隊，於114年12月9日在南部率先完成「經心尖經導管主動脈瓣膜置換術」，成功治療純重度主動脈瓣逆流高難度個案，術後8天出院。

先天性右側主動脈弓異位與正常的主動脈弓比較圖。（圖／奇美醫院）

67歲的柯先生患有先天性右側主動脈弓異位，110年因急性乙型主動脈剝離，於國外接受緊急胸主動脈內放置支架術及鎖骨下動脈繞道手術。這些複雜手術使柯先生的胸腔與主動脈結構比一般人特殊。隨年紀增長，柯先生因重度主動脈瓣閉鎖不全導致心臟負荷加重，出現呼吸喘、體力不佳等症狀，心臟超音波檢查發現已合併心臟衰竭。

廣告 廣告

由於柯先生先前繞道手術的人工血管橫跨胸腔前方，若採傳統正中開胸手術恐造成大出血與結構損傷，經奇美醫院跨團隊評估後，採用經心尖的經導管主動脈瓣膜置換術，由左胸小切口微創直達心尖，避開彎曲的主動脈與既有支架，成功植入新型瓣膜裝置。整個過程僅耗時一個多小時，無需開胸、無需停止心臟跳動，術後沒有併發症。

成功案例柯先生採用經心尖的經導管主動脈瓣膜置換術。（圖／奇美醫院）

術後心臟超音波顯示新型瓣膜裝置功能良好，幾乎看不到殘餘逆流，平均壓差8 mmHg，僅心臟瓣膜周圍輕微滲漏。目前柯先生定期回門診追蹤，呼吸與體力明顯改善，生活品質提升。

吳南鈞說明，主動脈瓣就像心臟的一扇「門」，當心臟把血液打出全身時瓣膜會開啟，心臟放鬆時瓣膜應緊閉避免血液逆流回左心室。若瓣膜因老化或疾病退化發生「瓣膜狹窄」或「瓣膜閉鎖不全」，心臟必須加倍工作才能維持全身供血，長期下來恐造成心臟負荷，進而引發心臟衰竭。症狀包括運動時呼吸困難、容易疲勞、胸悶、心悸、頭暈、水腫等，血壓上常出現收縮壓高而舒張壓低的特殊現象。

奇美醫院心臟血管外科主任吳南鈞。（圖／奇美醫院）

吳南鈞指出，純重度主動脈瓣逆流與常見的主動脈瓣狹窄不太一樣。主動脈瓣狹窄的病人因瓣膜會變硬、鈣化，反而有利於人工瓣膜置換時固定;但逆流型的瓣膜通常沒有鈣化、組織太軟，人工瓣膜放進去就像在泥沼裡，很難固定、容易移位，手術難度自然增加。若病人同時具有先天右側主動脈弓，又曾接受過胸主動脈內放置支架術，因血管路徑更複雜，風險及手術難度也會更高。

吳南鈞提醒，主動脈瓣逆流若達重度並伴隨症狀或左心室擴大，應及早評估治療時機。若出現活動喘、胸悶心悸、夜間呼吸困難、下肢水腫或運動耐受力下降等症狀，可能與瓣膜疾病或心衰竭相關，應及早就醫檢查，避免延誤造成不可逆心肌傷害。

延伸閱讀

三立採訪車暴衝釀10人輕重傷 銀行內部畫面曝光

睡前滑手機竟會便秘？醫揭「藍光」讓腸道不蠕動

桃園寒假愛心午餐5815人受惠 張善政：照顧不放假