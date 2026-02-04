主動脈重建氣管誘軟骨再生 台大團隊完成6例成果登期刊

對胸腔外科醫師來說，氣管重建一直是臨床上最困難的手術之一，無論是氣管腫瘤、先天異常或重大創傷，都常讓醫師苦於找不到穩定又耐用的替代材料。台大醫院研究團隊發現，透過冷凍保存捐贈主動脈，不只可以用來重建氣管，還可能誘發患者長出新的氣管軟骨。

台大醫學院附設醫院外科部主治醫師洪琬婷說明，「主動脈種到氣管後，過了一陣子這個主動脈會逐漸的長得像氣管，那這是一件很神奇的事情，就是它本來完全不是氣管，但為什麼會長得像氣管呢？那同時之間所以我們就想知道說，這個到底是發生了什麼事情。」

廣告 廣告

研究團隊先從兔子、豬等動物實驗開始，再一步步走向臨床試驗。2021年團隊成功完成亞洲第1例成人臨床試驗，一名肺結核患者術後呼吸良好，順利移除氣切，也恢復日常生活與工作，至今已完成6例，相關研究成果也登上國際期刊《先進醫療保健材料》。

台大醫學院附設醫院外科部特聘教授暨部主任陳晉興表示，「有一個颱風天，有一位加油站的年輕員工騎摩托車遭落下來的電線繞頸，造成很嚴重的氣管傷害，後來我們利用這一個方法幫他完成了，他現在又可以回去工作，那是全世界第一個用在重大創傷。」

研究團隊也進一步整理出促成氣管再生的3大關鍵因素，補足臨床上的知識缺口，雖然單一手術費用估計約80到100萬元，但在臨床試驗階段患者暫時不需負擔費用，不過目前部分術後併發症仍與氣管支架有關，團隊也持續研究，希望未來能幫助更多患者重新自在呼吸。