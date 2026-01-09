主動要求加入「柯韓會」敘舊？王世堅澄清是韓國瑜邀請 決定不出席了

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

繼拜會藍綠黨團，民眾黨創黨主席柯文哲今（9）日將拜訪立法院長韓國瑜，傳綠委王世堅因與兩人是「舊識」，表達想一同敘舊。對此，民進黨立委王世堅昨夜強調，他是受到韓國瑜的邀請，非自己主動提出，他明天也不去了。

民眾黨創黨主席柯文哲今（9）日將拜訪立法院長韓國瑜，傳綠委王世堅表達想一起敘舊。（資料照，許詠晴攝）

立法院近期審議《人工生殖法》，民眾黨立委陳昭姿力推「代理孕母」入法，但在朝野間未能獲得共識，柯文哲為此多次奔走立法院，日前已拜會藍綠黨團、立院衛環委員會召委，更與民進黨團總召柯建銘單獨見面，今日下午也安排拜會韓國瑜。

不過，有媒體報導，王世堅過去擔任議員時期，曾在議會監督時任台北市長柯文哲，也曾質詢過時任北農總經理的韓國瑜，3人互動曾多次造就名場面。儘管這次「柯韓會」為閉門會議，但王世堅考量到3人屬於舊識，主動表達有意願參與會議。

針對媒體報導，王世堅昨晚在臉書上做出3點聲明。他提出，第一，他是今天下午辦公室接到韓國瑜院長電話邀請，並非主動要求；第二，陳昭姿委員確實有來他辦公室說明人工生殖法，他認為台灣確實有需要修法，但社會仍有不同聲音，每一個聲音都應該作為法案內容調整的參考；第三，為避免模糊焦點，「阿堅明天將不出席。也在此對韓國瑜院長致歉。」

