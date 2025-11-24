主動送驗變有事！盧秀燕重申自己概括承受但為同仁抱屈

台中市長盧秀燕。（馮惠宜攝）

台中市10月爆發非洲豬瘟被綠營批為「全台防疫破口」，之後又發現芬普尼蛋流入市面，對此台中市長盧秀燕於21日首度公開表達「主動送驗變有事」，此番言論在市議會總質詢時引發民進黨市議員強烈不滿，直批「政治操作」比病毒更可怕；台中市長盧秀燕強調，她三度表示她不委屈，是為同仁感到委屈，她是市長應概括承受。

盧秀燕重申市府是主動發現問題，非洲豬瘟是由台中市「主動送驗」確認，而彰化毒蛋流出事件也是由台中市「主動查出」。她強調，這兩件危機皆是台中市主動發現並通報，但結果卻是市府「很認真把問題找出來、通報出來，變有事」，而「其他有流入、流出的都沒事，只有台中市被罵到臭頭」。她認為這對認真稽查、把關通報的同仁非常不公平。她數度重申自己作為市長應「概括承受」，但替食安處、環保局等局處同仁感到委曲。

廣告 廣告

她進一步強調，「做的還不夠好」和「通報救了全台灣」兩者都是事實。她說明，如果台中沒有主動通報非洲豬瘟，疫情「早就蔓延全台」；而毒蛋事件，是食安處「幫市民把關了」的通報行為。

市議員謝家宜質疑市長是否曾說過「如果不是台中主動來報，非洲豬瘟不知道擴散到哪裡」之類的話。她強調，既然事件發生在台中，如果台中不主動通報，要教誰來通報？也追問市長，在台中主動送驗報告上勾選的疾病究竟是什麼。

市議員陳淑華認為，盧秀燕身為防疫指揮官，本來就應該負起政治責任，不應該用「太委屈」來轉移焦點。市議員陳俞融則嚴詞批評，直指「政治操作」比病毒更可怕，直批市長是在危機處理中「先切割危機後搶攻政績」，並在受到質疑時「甩鍋給他人」。

盧秀燕也對市府的處理過程進行說明。她強調，動保處長之所以調職，是因為他在「調查過程中失誤」。而市府在此事件中犯下的最主要錯誤，是在「過程中太相信那個豬農父子的陳述」。此外，她也提到，通常1天死亡一、廿隻豬隻的情況，絕大部分是不會送檢的。

【看原文連結】