主動通報救全台卻成防疫破口？ 盧秀燕強調是在為同仁抱屈

台中市長盧秀燕日前針對非洲豬瘟以及芬普尼蛋流入市面事件表示「主動送驗變有事」，引發民進黨台中市議會黨團強烈反彈，痛批，「政治操作比病毒更可怕」。對此，盧秀燕今（24）日在議會三度強調自己作為市長概括承受，但她是為認真稽查的同仁感到委屈。

台中市長盧秀燕。（資料圖／中天新聞）

盧秀燕今天在議會重申，台中市府是主動發現問題的一方，非洲豬瘟疫情由台中市「主動送驗」確認，彰化毒蛋流出事件也是台中市「主動查出」並通報。她表示，這兩起危機都是台中市主動發現並通報，結果卻是市府「很認真把問題找出來、通報出來，變有事」，而「其他有流入、流出的都沒事，只有台中市被罵到臭頭」。她認為這對食安處、環保局等認真稽查、把關通報的同仁非常不公平。

盧秀燕進一步說明，「做的還不夠好」和「通報救了全台灣」兩者都是事實。她指出，如果台中沒有主動通報非洲豬瘟，疫情「早就蔓延全台」；而毒蛋事件則是食安處「幫市民把關了」的通報行為。她數度重申自己身為市長應該概括承受所有責任，但仍替局處同仁感到委屈。

爆發非洲豬瘟期間盧秀燕親上火線。（圖／中天新聞）

市議員陳淑華認為，盧秀燕身為防疫指揮官，本來就應該負起政治責任，不應該用「太委屈」來轉移焦點。市議員陳俞融則嚴詞批評，直指「政治操作」比病毒更可怕，直批市長是在危機處理中「先切割危機後搶攻政績」，並在受到質疑時「甩鍋給他人」。

盧秀燕也對市府的處理過程進行說明。她強調，動保處長之所以調職，是因為他在「調查過程中失誤」。而市府在此事件中犯下的最主要錯誤，是在「過程中太相信那個豬農父子的陳述」。此外，她也提到，通常1天死亡一、廿隻豬隻的情況，絕大部分是不會送檢的。

