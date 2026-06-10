主動ETF反覆換股帶有隱性成本？ 這檔不一樣

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ETF示意圖。 圖：shutterstock

[Newtalk新聞] 美國投資市場因上週五非農就業數據揭曉，大幅超出市場預期，勞動市場的優異表現，引發市場對於聯準會（Fed）升息的擔憂，美股出現較大幅度的回檔，連帶台股周一（8 日）出現修正格局。

凱基投信認為，台、美股長線基本面無虞、AI 多頭並未結束，短期內受到槓桿資金退潮影響，可能引發高本益比個股被動去槓桿效應，不排除還有波動，不過在評價逐步回歸合理之際，對中長期投資人而言，相對提供有利的進場時機。

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主動凱基台灣ETF（00407A）研究團隊表示，強勁的非農數據，提供了個股本益比修正的理由，在洗盤震盪下，讓投資人重新檢視股價合理性與風險承受度；儘管投資市場震盪，但 AI 算力需求依舊強勁，零組件持續缺貨，企業盈餘成長趨勢仍未改變，此次震盪，可視為短線市場過熱的健康修正。

近期主動式ETF因具有掌握股市成長趨勢、且追求超額報酬機會的特性，深受投資人關注；在股市震盪之際，除對「精準選股」的期待外，「頻繁換股」所造成的隱性成本也成了投資人關注重點。

針對投資人關注的換股頻率與交易成本，主動凱基台灣（00407A）ETF研究團隊指出，主動選股要有低週轉率表現，來自研究團隊的高度信念，其要能聚焦大趨勢並消除雜訊、展現對研究成果的耐性及韌性，才不會頻繁轉換持股，方能控制換股所造成的隱性成本。

觀察凱基投信台股團隊過去表現，以「凱基台灣精五門基金」為例，過去 3 年的基金週轉率（表）為例，皆低於同類型基金平均，2025 年的基金週轉率甚至低於同類型基金平均 100%，顯示其投資策略偏向中長期佈局。

主動凱基台灣（00407A）已於 6 月 4 日展開募集，首創主動台股ETF不配息再投入機制，驅動成長機會與時間複利的雙引擎機會；透過投資經驗與多因子模型則有望打造精良的投資組合配置，為投資人在追求超額報酬機會之際，控制隱性成本大幅產生的可能。00407A 發行申購價 10 元，今（10）日為募集前最後買進日，經理費每年 0.75%，保管費每年 0.035%，保管銀行為彰銀。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

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