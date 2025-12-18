主動ETF「成交王」00991A掛牌首日爆27萬張！鐵證選股能力驚人，輕鬆入主千金股

圖/unsplash

主動復華未來50（00991A）於今（18）日重磅掛牌上市，立刻在ETF市場掀起波瀾。這檔被譽為「怪物新人」的台股主動型ETF，募集期間短短三天內即募集高達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄。掛牌當日，儘管台股大盤走勢震盪，00991A仍逆勢抗跌，單日成交量更直逼27萬張，創下主動式ETF上市首日紀錄，凸顯市場對其未來超額報酬能力的強烈看好。

鐵證揭示：選股績效完勝大盤，輕鬆掌握高價股

00991A的選股能力已獲得「鐵證」支持。根據復華投信官網截至2025年12月17日的最新數據顯示，00991A所持有的50檔股票，其合計平均表現完勝台股大盤指數。尤其在長期表現方面，這50檔上市櫃股票平均累積報酬率近六個月高達63.14%，遠遠超越同期台灣加權指數的23.92%。

00991A持股平均表現與台股大盤指數比一比

資料來源：CMoney，復華投信官方網站，2025/12/17。

投資專家指出，00991A的優勢在於能從台股市值前150大股票中靈活選股，挖掘「未來的台灣50」企業。透過主動式操作，00991A能夠提前布局並納入主要持股，避開傳統被動型ETF可能錯過潛力股高速成長段的局面。根據持股清單，00991A的首批持股中有24檔股票市值排名在50大以外，展現其積極尋找尚未晉升龍頭的潛力股的策略。

對於投資人而言，無需耗費巨資或獨自追高價強勢股，透過申購發行價僅10元的主動復華未來50（00991A），即能有效率地將這些潛力成長股納入投資組合，降低參與頂尖強勢股行情的門檻。

鎖定AI主升段，回檔反成「撿便宜」絕佳時機

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇指出，AI仍是台股最重要的成長動能，未來投資主題將鎖定產業能見度較高、具成長性的AI供應鏈類股，包括半導體、AI資料中心相關關鍵零組件等。

專業投資人分析，雖然00991A掛牌正逢台股短期回檔，但這反而為主動式ETF提供了絕佳的「撿便宜」機會。在市場震盪整理之際，對於先前因股價過高而卻步，或未參與到募集的投資人來說，現在正是利用掛牌後的調整期，以更具吸引力的價格卡位「未來 50」成長股的最佳時機。

面對AI趨勢正由初升段經歷震盪走向「主升段」，台灣供應鏈充滿商機,。專業投資人指出，00991A的布局將鎖定產業能見度高、具成長性的AI供應鏈類股，具體投資方向分為四大類，使產業展望更加明確：

1. 半導體（配置比重約35-45%）： 聚焦AI所驅動的先進製程、封測及相關設備需求大增，以及供需失衡的受惠股。

2. AI資料中心關鍵零組件（配置比重約35-45%）： 專注於 散熱、PCB、電源、連接器等關鍵電子零組件類股。例如，受惠於AI晶片需求大增，提供高階測試解決方案的旺矽，以及在AI伺服器機櫃客製化方面具優勢的勤誠，都是潛力標的。

3. AI伺服器與網通（配置比重約5-15%）。

4. 非電子族群： 同時也會擇機布局具獲利潛力的金融、航運、內需、綠能、軍工等非電子族群。

在這樣快速變動的市場中，主動式ETF布局不受指數限制，能夠依市況靈活調整持股，及時掌握下一波成長機會。這使得投資人能透過00991A，「捷足先登」，提前佈局市值前51至150名中，如貿聯-KY（資料中心高速線材）或 京元電子（GPU後段測試）等具備爆發性成長潛力的「準龍頭」，以迎接AI時代帶來的長期超額報酬機會。