主唱私密片外流害到樂團！全面禁演、作品下架 鼓手痛喊：五年努力全崩

娛樂中心／綜合報導

Only Monday主唱Tee陷入私密影片外流的風波。（圖／翻攝自IG @tee.onlymonday）

泰國樂團 Only Monday 再度陷入爭議，主唱Tee（Teepakorn Kumsuree）捲入「私人影像遭擅自散布」風波，引發當地音樂圈譁然。所屬唱片公司 GeneLab 於 12 月 4 日深夜緊急發布聲明，宣布樂團即日起全面停工，所有數位音樂作品同步從串流平台下架，並取消包含本週演出在內全部行程。

GeneLab 表示，公司已掌握有人於網路散布與 Tee 有關的私人資訊，其中涉及第三方受害者，因此必須正視問題並展開內部調查；但聲明未進一步說明影像內容或來源。泰媒《Cha Pop》指出，外流事件疑似與 Tee 的前任伴侶 Bell 有關，且牽涉私密畫面，因此事件迅速發酵。

Tee今年7月曾因多次與同一名舊愛糾纏不清而遭網友砲轟，風波才剛平息，如今又爆出影像遭外傳的爭議，使 Only Monday的形象再次受到衝擊。他本人目前並未對事件作出公開說明。隨爭議升溫，Big Mountain 音樂節主辦單位也證實，Only Monday 將不再參與 12 月 7 日的演出名單。

消息釋出後，歌迷反應分歧，有人認為 GeneLab 迅速處理值得肯定，也有人批評樂團麻煩不斷，應被全面除名。在事態持續延燒之際，團內鼓手Frame也罕見透過個人社群發表長文切割，強調他本人、貝斯手 Prod 與工作團隊都與此次外流事件毫無關聯。並感嘆，這幾年大家為樂團形象努力投入，如今卻因為主唱的接連爭議使整個團隊承受巨量壓力。

Frame在文中寫道：「五年的努力像是全數崩裂，我們盡力把石頭往上推，但坡面一直是滑的。」最後向支持者致歉：「對不起，讓大家失望了。」目前 GeneLab 已啟動調查機制，也已聯繫所有受到牽連的第三方單位。公司強調，不會逃避此事件，後續將依調查結果再對樂團未來作出進一步決定。

