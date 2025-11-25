主場被打出0比11！柯瑞挺身轟31分 率勇士反撲爵士止敗

（記者許皓庭／綜合報導）NBA金州勇士今（25）日在主場迎戰猶他爵士，開局雖一度遭到0比11的猛烈攻勢，但隨後在團隊火力全面回穩下逐漸拉回節奏。勇士核心柯瑞（Stephen Curry）全場攻下31分，並在第三節展現強勢手感，帶領球隊最終以134比117贏球，成功終止近期3連敗，也避免勝率跌破五成。

圖／金州勇士今（25）日在主場迎戰猶他爵士，柯瑞（Stephen Curry）全場攻下31分，帶領球隊以134比117贏球，終止近期3連敗。（翻攝 Golden State Warriors X）

比賽從第一節起，勇士狀態並不理想，被爵士頻頻攻破防線，以26比35陷入落後。進入第二節後，勇士板凳與先發逐漸找到外線準度，穆迪（Moses Moody）單節拿下10分、希爾德（Buddy Hield）攻下9分，柯瑞也添上8分。勇士此節一度打出21比0的猛烈攻勢，使比賽風向急轉，團隊單節共拿41分，上半場結束就以67比55反超爵士。

第三節成為比賽關鍵，柯瑞持續掌控比賽節奏，單節再添14分，外線出手保持極高效率，使勇士將領先擴大到20分以上，也提前奠定勝局。最終勇士在主場以17分之差收下勝利，成功在主場止跌回升。

本場柯瑞出戰24投12中，包含命中6記三分球，連續第3場比賽得分突破30分。他全場貢獻31分、4籃板、2助攻與2次阻攻，展現出強大攻擊火力。替補上陣的希爾德攻下20分、5籃板、4助攻，巴特勒（Jimmy Butler III）也有19分、7助攻、6籃板的全面表現，穆迪則挹注15分。

值得一提的是，柯瑞在賽前熱身時特別穿上喬丹（Michael Jordan）第14代戰鞋，這雙鞋款正是當年喬丹於總冠軍賽擊敗爵士、率公牛奪下第6冠時所穿著，象徵性十足。而在正式比賽中，柯瑞則換上WNBA射手莎賓娜（Sabrina Ionescu）的第3代球鞋上場，這也是他在與Under Armour分道揚鑣、恢復球鞋自由身後，首次於NBA實戰中穿上NIKE鞋款。

爵士方面，主控喬治（Keyonte George）此戰展現進攻企圖，全場17投10中拿下28分、6籃板、7助攻，是球隊最大亮點。新秀貝利（Ace Bailey）有21分進帳，而主將馬卡南（Lauri Markkanen）手感不佳，全場得到17分、6籃板、4助攻，無緣帶領爵士終止4連敗。

