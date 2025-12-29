主委游盈隆 中選會7新任委員被提名人今送立法院審查

行政院今將行政院長卓榮泰提名的7位新任委員名單送立法院審議，行政院指出，其中指定台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律學系教授胡博硯擔任正副主委，其餘委員包含委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義，共7人名單函送立法院，期盼儘早依法審查通過。

行政院表示，因應中選會6位委員（含主任委員及副主任委員）任期屆滿，及1位委員請辭後遺缺，行政院已將提名人選游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單函送立法院審查。

行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並函請立法院朝野各黨團推薦具法政相關學識、經驗之適任人選。

行政院表示，行政院本次提名秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，提名游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人，並指定游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員。其中除陳宗義係繼任請辭委員遺缺，任期至116年11月3日止外，其餘6人任期均至118年11月3日止。

行政院強調，上述被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，行政院在提名時亦已考量政黨比例，符合中選會組織法規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序審議通過，使未來選務工作順利推動。

