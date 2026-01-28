主委被提名人：九合一推不在籍投票 肯定是災難

中選會主委被提名人游盈隆28日表態不贊成2026九合一選舉全面採不在籍投票。圖為立院不在籍投票法草案逕付二讀後，民進黨立委高舉標語表達應循序漸進的立場。（本報資料照片）

民眾黨力推「公投綁大選」、「不在籍投票（國內移轉投票）」，內政部則認為不在籍投票作業高度複雜，易造成選務混亂。針對2項議題，中選會主委被提名人游盈隆28日表態支持公投綁大選，他會盡力不重演2018年九合一選舉惡夢；但他不贊成2026九合一選舉全面採不在籍投票，「就現階段來講，肯定是災難」。

立院內政委員會、司法法制委員會昨日聯席審查中選會委員提名名單。藍委牛煦庭詢問，若立院修法讓不在籍投票限於「國內移轉投票」，是否會忠實執行？游盈隆直言「當然」，近期得到許多資訊，讓他感覺不在籍投票是世界潮流，也是台灣應該努力的方向。

游盈隆雖肯定不在籍投票是一種進步思維，但也強調不能脫離現實，若回到台灣的國家選舉制度深入去看，會發現不在籍投票牽涉非常複雜選舉工程，「尤其九合一地方選舉裡，實施不在籍投票，就現階段來講肯定是災難」，因中選會已經提出，若在九合一地方選舉辦不在籍投票，將造成將近9000種不同選票，「大家喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞眼前的玫瑰，讓傲視世界的台灣選舉蒙塵。」

綠委張宏陸也關心不在籍投票議題，游盈隆回應，中選會提出可行解方，循序漸進而非一步到位，若一開始就在九合一地方選舉全面實施不在籍投票，是太大膽且冒險的做法，所以可考慮從公投開始實施，逐步累積經驗，分階段走會是比較好的做法。

此外，針對公投綁大選，游盈隆表態支持，「也沒有不支持的空間」，雖然2018年的公投綁大選是一個惡夢，當時有10項公投，經公告後僅1個多月就要投票，導致秩序大亂，但這幾年已有修法，將公告後1個月投票改為3個月，且過去辦理龐大選務時，法令規定有一半要是軍公教人員，現在修正為1/3。綠委黃捷則喊話，希望游盈隆承諾，若擔任中選會主委任內不會重演2018惡夢，游回答「我們盡力而為」。