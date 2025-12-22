主婦聯盟合作社推「台灣善糧黃金土雞」守護餐桌安心

主婦聯盟合作社日前18日舉辦新品發表會，產品部經理葉立翔（左起）、生產者陳柏吟和主廚迺恆合影。

產業中心/綜合報導

堅持本土非基改飼料與友善飼養 主婦聯盟從源頭實踐「善的循環」

隨著國人對健康飲食的重視程度提升，雞肉因具備高蛋白、低脂肪等特性，已成為日常餐桌上的重要食材，整體食用量亦呈現逐年成長趨勢，也讓消費者愈加重視雞隻的飼料來源與飼養方式。在台深耕在地三十年的「主婦聯盟生活消費合作社」（以下簡稱主婦聯盟合作社）以實際行動回應，推出採用本土非基改飼料與友善動物飼養的「台灣善糧黃金土雞」，講究從食材源頭出發，力求實踐「善的循環」與「社會共好」理念，成為餐桌上最安心的新選擇，讓永續從日常飲食開始發酵。

廣告 廣告

主婦聯盟合作社「台灣善糧黃金土雞」採用本土非基改飼料與友善動物飼養方式，讓民眾吃得安心。

主婦聯盟合作社自2015年起即以台灣本土非基改飼料飼養的安心雞肉，陸續推出「善糧黃金雞」、「善糧滴雞精」、「善糧動福放牧蛋」、「善糧白肉雞」與「善糧文昌雞」，今年正式推出「台灣善糧黃金土雞」，採用國產硬質玉米和米糠飼料，並添加回收亞麻籽粕，雞隻在更寬廣、通風乾淨的環境中自然成長，未施打抗生素或生長激素，並通過產銷履歷驗證，從飼料來源到雞隻生長全程可追溯，從源頭守護食材安全。主婦聯盟合作社表示：「透過這樣的管理與飼養方式，消費者可以安心享用每一口雞肉，日常餐桌也能落實永續理念。」

與在地契作力行「善的循環」形成完整永續鏈

主婦聯盟合作社表示，要推出本土非基改飼料並非易事，由於台灣長期依賴進口基改黃豆與玉米，價格便宜且穩定，本土非基改穀物產量有限，成本甚至高出兩到三倍。為此合作社與研發適合禽畜飼養的非基改飼料，並通過層層品質驗證，才終於養出第一批「台灣善糧黃金土雞」，12/18(四)舉辦新產品發表會，讓生產者可以直接面對消費者談談飼養的甘苦。

主婦聯盟合作社指出，這份堅持不僅是提供安心食材，也反映對台灣糧食自主與食安的重視，「我們希望透過這項計畫，讓每一次購買，都能成為推動農業自主與食安信任的力量。」這樣的善意循環，從土地到農民、從動物到消費者，形成了更完整的永續鏈。

主婦聯盟合作社今年推出「台灣善糧黃金土雞」，從源頭守護食材安全。

友善動福飼養讓「社會共好」成為日常

除了飼料與生產方式，「善糧黃金雞」照料過程中也導入友善的飼養理念，讓雞隻在通風、乾淨且活動空間更寬的環境中自然成長，減少藥物依賴與集約化壓力。這樣的飼養方式雖然延長生長週期、增加成本，卻讓雞肉風味更自然、肉質更緊實，同時對動物與土地都更友善。

主婦聯盟合作社希望透過這項計畫，讓永續不再只是口號，而是能在日常生活中被感受到的「美味選擇」。從餐桌開始，重新定義日常飲食，除了可以安心享受食材，也可以是參與社會共好的方式之一。

主婦聯盟合作社18日舉辦新品發表會，產品部經理葉立翔（左）、生產者陳柏吟分享。

選擇「安心食材」讓消費成為一種力量

在食安議題層出不窮的時代，消費者最在意的仍是「安心」。主婦聯盟合作社的檢驗制度層層把關，從飼料原料、農場飼養、屠宰加工到上架販售，每個環節皆透明可追溯。透過這樣的模式，主婦聯盟合作社不僅提供安全、可安心食用的雞肉產品，更用行動告訴社會：「永續與品質並不衝突，理念也能成為市場力量。」

「台灣善糧黃金土雞」不只是產品，更是一場從消費端開始的永續實驗。當每個人都願意用一次購買行動，支持對土地、動物、環境友善的選擇，就能讓「善的循環」真正發生。主婦聯盟合作社相信，當永續落實於日常，改變的力量將逐步顯現。

安心又美味的善糧雞肉在鍋中翻炒散發香氣。

【關於主婦聯盟生活消費合作社】

1993 年，當時環境公安事件、鎘米事件及農藥殘留等問題層出不窮， 主婦聯盟環境保護基金會「消費者品質委員會」的一群媽媽，為了尋找安全的食物，跑遍台灣，找尋新鮮、無農藥的米。我們集合一百多個家庭，展開「共同購買」運動，直接向農友訂購米和葡萄， 讓農友可以穩定生產安心的食物。2001年秉持著公益與非營利原則，由 1,799 名社員集資的「綠主張公司」 轉型為「台灣主婦聯盟生活消費合作社」。至今有超過8萬個家庭加入，從環境守護到共同購買， 從消費力的集結到社會力的展現，推動反核、減硝酸鹽與非基改運動， 我們透過「環保、健康、安全」的生活必需品，實踐綠色生活，支持地球永續！