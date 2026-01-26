主婦聯盟賣的「澎湖丁香魚」出包！ 食藥署檢出重金屬鎘超標
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
食藥署今（26）日公布「114年度市售食品中重金屬監測計畫10-12月執行結果」，結果在台灣主婦聯盟生活消費合作社中壢站抽驗到的「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘超標，不過，業者已經停產，無產品可供複驗，只能列入加強管理對象。另外，食藥署也公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案執行成果」，有3家產品標示不符規定，各開罰3萬元。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署是與地方衛生局於去年10月至12月，完成抽驗97件食品重金屬，其中1件水產品檢出重金屬鎘與規定不符。
劉芳銘說，不合格產品是在台灣主婦聯盟生活消費合作社中壢站抽驗到的「澎湖丁香魚」，為國產食品，檢出重金屬鎘0.07 mg/kg（標準：0.05 mg/kg），來源廠商為陳姓業者。不過經地方衛生局命業者限期改正後，業者已停產，無產品可供複抽驗，未開罰，但後續列為加強管理。
食藥署同步公布「114年國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業稽查專案」結果，查核28家國產嬰幼兒穀物類輔助食品及副食品製造業者、抽查63件產品標示及抽驗40件嬰幼兒穀物類之輔助食品及副食品或其使用之穀物類原料或油脂類原料。
劉芳銘表示，其中2家業者未依規定設置衛生管理人員、3家共8件產品標示不符規定，標示違規樣態為成份未依含量多寡由高至低標示等，轄管衛生局皆已依法處辦，總計裁處15萬元整，其餘查核及檢驗結果皆符合規定。
衛福部提「斷片觀察室」 基層：別過分期待急診！請家屬認命清便溺
