主嫌被抓！羅浮宮世紀竊案又有5嫌落網 31億珠寶仍下落不明
法國羅浮宮（Louvre Museum）本月遭遇發生在光天化日之下的世紀竊案。巴黎檢方在當地時間30日表示，再逮捕5名新嫌犯，當中包含一名主嫌，他們涉及了價值8800萬歐元（約31.3億元台幣）的法國皇冠珠寶竊案。
根據《FRANCE 24》與《路透社》，檢察官貝居奧（Laure Beccuau）談到新逮捕的主嫌時說，「我們早就盯上他了」。然而，檢方也表示目前仍未尋獲任何失竊珠寶。
這5名新嫌犯於29日晚間在巴黎市區及其周邊地區落網，當局未透露他們的身分等細節。根據法媒的報導，最新落網其中一名嫌犯在10月19日竊案發生當日曾出現在犯罪現場。
這次的新逮捕行動是在上週末警方拘留2名嫌犯後進行的。檢察官說，被捕的2名男子在審訊中「部分承認」涉案。他們被懷疑是從博物館上層窗戶闖入並竊取珠寶的主要行動者。
警方先前曾表示，不排除這起竊案可能涉及更大規模的犯罪集團，包括可能有人下令實施竊盜並擔任幕後主使。這起竊案暴露了全球參觀人數最多的博物館存在安全漏洞，許多民眾將此視為國家恥辱。
