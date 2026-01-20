主宰歐美流行文化與明日新秀的搖籃 4月18日重返《高校十八禁》

千黛亞回歸《高校十八禁》第3季。（HBO Max提供）

2019年開播的HBO影集《高校十八禁》（Euphoria），從開播以來就造成轟動，特別是在Z世代、網路世代之間，從影集脫穎而出的千黛亞（Zendaya）、席德妮史威尼（Sydney Sweeney）、雅各艾洛迪 (Jacob Elordi)，如今都在演藝圈佔有一席之地，因此延宕多時的第3季，總算敲到這些紅人大咖的拍攝通告，4月18日開播。

席德妮史威尼以《高校十八禁》竄紅。（HBO Max提供）

跟過去以青少年為主角的青春影集相比，《高校十八禁》從劇名就擺明了不會是清純至上的風格，而是深入探討成癮的習性，包括女主角自身對於品的依賴與戒斷過程，因為過度寫實讓許多人收看時感到不安。此外影集對於主角們的身分跟性向認同，涵蓋了跨性別、身材焦慮、社交媒體下的色情報復以及有毒的人際關係，也都是過去電視節目沒碰過的。

但此外這齣影集厲害的地方，就在於大量呈現時下於網路世代中成長的迷惘、孤獨與焦慮，讓年輕族群立刻在劇中看到自己的倒影，這也讓前2季共入圍24項艾美獎、千黛亞兩度拿下艾美獎戲劇類最佳女主角。這也就是為何許多被本劇捧紅的明日之星，在走紅之後，也願意回歸繼續拍攝第3季的理由。

第3季更一口氣找來更多大咖明星客串演出，像是連續兩年入圍奧斯卡最佳男主角的科爾曼多明戈（Colman Domingo）、莎朗史東（Sharon Stone），以及拉丁歌手蘿莎莉雅（ROSALÍA），堪稱星光褶褶。

