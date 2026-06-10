主導刪軍購？鄭麗文反駁：國民黨不反無人機

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▲國民黨主席鄭麗文反駁遭指控主導刪軍購條例。（圖／國民黨提供）

[NOWNEWS今日新聞] 國民黨主席鄭麗文目前訪美，她接受《金融時報》專訪時，對於報導稱美國國會部分議員對國民黨主導將國防預算刪減感到不滿，鄭麗文駁斥說，國民黨不反對無人機預算，這項結果主要是國內政治因素造成。

鄭麗文喊台灣不能降格為大國棋子

國民黨主席鄭麗文在紐約接受《金融時報》（FT）專訪時，針對川普總統訪問北京期間曾表示，美國對台軍售是與中國談判的一項「很好的籌碼」（a good negotiating chip），鄭麗文強調，台灣絕不能成為、也絕不能被降格為大國在談判桌上交易的棋子。

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《金融時報》報導中寫到，美國國會部分議員對國民黨主導將賴清德政府提出的400億美元特別國防預算削減至250億美元感到不滿。這筆預算包括向美國採購武器，其中預算縮減也影響到美方認為對提升台灣嚇阻能力十分重要的國產無人機計畫。

反駁主導刪國防預算 稱賴清德跟她零互動

鄭麗文對此反駁，國民黨並不反對無人機預算，這項結果主要是國內政治因素造成；她批評民進黨提出的國防預算，「違反立法院原則，是一項離譜（outrageous）的提案」

鄭麗文說，自她擔任國民黨主席以來、在訪問中國大陸前，就公開表達希望和賴清德會面，但雙方至今：「零互動（zero interaction）」。

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