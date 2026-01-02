主導家鄉台東跨年晚會爆紅、好評不斷！張惠妹經典爆發力嗨唱封神...網讚又唱又主持、萬人卡拉OK驚豔全台

2025跨年晚會各縣市搬出各種重量級卡司搶人流，而全台最受矚目的是由華語天后「阿妹」張惠妹攜手A-Lin領銜的「東！帶我走2026臺東跨年晚會」，現場不斷擠滿10萬人，線上直播人數更一度達到27萬。對此，民進黨立委王義川點出多項關鍵，包括天后不但演出還接下主持棒，掌握全場；現場官員也只有縣長饒慶鈴一人。

此次台東跨年晚會盛況空前，大家也在演出最後播出的演出名單發現，此次總導演即是張惠妹本人；據公開招標資料顯示，台東縣政府下重本，招標金額為新台幣3500萬，對此中央國發會補助3000萬，為近年來預算最高的一次。

台東跨年晚會在社群上被網友們不斷誇讚，堪稱歷年來回饋最好的晚會之一，對此人也在現場的王義川直呼「真的太讚了」。



王義川指出，阿妹和A-Lin不但當主持人、串場，還自己介紹來賓；唯一上場的官員也只有縣長饒慶鈴一人；換場時變形為萬人卡拉OK；最後的低空煙火很震撼，他也給主辦的台東縣政府一個大大的讚。

