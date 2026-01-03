主帥柯文哲為張啓楷參選嘉義市長Long stay！
(記者郭文昌台南報導)台灣民眾黨創黨主席柯文哲今(3日)都在嘉義市，輔選要參選嘉義市長的張啓楷，更宣布自己會做張啓楷的競選總幹事，並在嘉義市Long stay！
柯文哲大讚張啓楷有媒體行銷、財經專業，一定能替嘉義市拚出好未來。至於嘉義市長選舉，是否有可能藍白合？張啓楷則說必要時會透過民調機制協調，現在他也要成為最強的候選人！
台灣民眾黨前主席柯文哲今(3日)來到嘉義市，宣布將擔任立委張啓楷選嘉義市長的競選總幹事，更宣布將在嘉義Long Stay，已獲民進黨提名選嘉義市長的立委王美惠表示祝福，國民黨3潛在選將，市議員鄭光宏、陳家平和醫師翁壽良口徑差不多，認為每個政黨都有各自的選舉節奏，國民黨有自己的基本盤，也會有自己的人選，藍白談的是合，沒有讓不讓的問題。
在藍白合大前提下，民眾黨嘉義市長人選率先出爐，國民黨人選遲未出爐，「禮讓」流言四起，讓藍營支持者感到焦慮、憂心，希望黨中央要加緊腳步、盡快布局，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，藍白高層都有窗口在接洽，藍白合是既定大目標，適當時機就會推出人選，目前沒有具體時間表。
