主帥柯文哲為張啓楷參選嘉義市長Long stay！

政治中心／陳堯棋 陳泊翰 陳奎宏 台北報導 2026才剛開始，選戰也跟著動起來，藍綠白三黨的中正萬華議員擬參選人積極掃街拜票，勤跑陸戰，爭取選民支持。這區參選大爆炸，光是現任議員加上擬參選人，大約15人要角逐8席議員，加上官司纏身的應曉薇，可能派出女兒應佳出征，讓選情提前白熱化！相當激烈！立委(國)葉元之：「新年快樂、生意興隆，拜託支持李孝亮。」見人就握手、沿路拜票。國民黨立委葉元之，新年第一個周末，跨區來到台北萬華的東三水街市場，陪同藍營小雞李孝亮掃街，但過去曾是罷免吳沛億領銜人，這個身份會不會變成阻力？台北市議員擬參選人(國)李孝亮：「有助力也有阻力，助力的是有更多人認識我，阻力的是有些人可能，不管是民進黨支持者，他們可能會對我有一些意見，我當然也是希望，由我們這樣勤走街道、勤跑街坊，來幫之前的形象做一些改觀。」國民黨台北市議員擬參選人郭音蘭。（圖／民視新聞）喊話要勤跑基層，努力翻轉選民印象，但其他擬參選人，也不是省油的燈。台北市議員擬參選人(國)郭音蘭：「郭音蘭、郭音蘭，請唯一支持郭音蘭。」軍眷出身的前北市府副發言人郭音蘭，在虎嘯部隊餐敘，向前輩毛遂自薦。中正萬華議員選戰，藍營包括現任4名議員，前空軍副司令張延廷也宣布投入選戰。至於遭黨內停權的應曉薇，女兒應佳妤有望代母出征。另外，綠營包括台派戰鬥雞張銘祐、湧言會的康家瑋，前媒體人馬郁雯，還有民眾黨發言人吳怡萱，都要角逐一席之地。民進黨台北市議員擬參選人張銘祐。（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人(國)郭音蘭：「因為我是有中央跟地方的經驗，不管是市政經驗還是中央經驗，地方民眾看到有這樣子，有經驗的年輕人，其實都非常的開心，有新的戰力、新的活力，能夠注入我們中正萬華。」台北市議員擬參選人(民)張銘祐：「應曉薇的女兒應佳妤，又是動見觀瞻的一個角色，尤其她非國民黨籍，會不會跟民眾黨有合作的空間呢？這次跟綠營的關係是決裂的狀態，跟國民黨曖昧之下，國民黨會不會分票給吳怡萱呢？這點我們也打上一個問號。」藍白到底合不合，仍是未知數！中正萬華多名擬參選人搶破頭，如何獲得選民支持，只能各憑本事！原文出處：藍、綠小雞勤跑陸戰拜票 中正萬華議員參選人大爆炸 更多民視新聞報導封殺751次！政院版「立委赴中改許可制」修法 藍白「終於放行付委」中國官媒曝光台灣立委「衛星圖資」 陸委會嚴厲譴責"代母出征"參選中正.萬華議員? 應曉薇女兒:尚未確定

民視影音 ・ 10 小時前