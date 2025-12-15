主席熱門人選 哈塞特：聯準會須獨立 不受川普影響

（中央社紐約14日綜合外電報導）美國總統川普的經濟顧問、同時也是他屬意的聯邦準備理事會（Fed）主席人選哈塞特（Kevin Hassett）今天表示，聯準會的使命是展現獨立性，但川普的意見「仍然重要」。

作為川普的高級顧問之一，哈塞特表示：「我幾乎每天都會和他談論幾乎所有事情。」

他是在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時，作出上述表示。

當被問及，若被選中接替任期將於5月結束的現任主席鮑爾（Jerome Powell），是否會經常就貨幣政策與川普討論時，哈塞特說：「我當然談過貨幣政策。」

哈塞特表示：「我認為他（川普）對我們應該做什麼有非常強烈且有充分根據的看法，但最終，聯準會的工作是保持獨立。」

當被問到川普的聲音是否會與聯準會理事會成員擁有「同等份量」時，哈塞特回答說：「不，不…他沒有任何份量。」

他補充說：「只是如果他的意見是好的，你知道的，如果是基於數據的，那它就很重要。」

川普12月2日表示，63歲的哈塞特是他最中意的鮑爾接班人。

擁有經濟學博士學位的哈塞特目前擔任「白宮國家經濟會議」（National Economic Council）主席，該機構負責就政策制定向總統及其內閣提供建議。

在川普第一個任期內，哈塞特曾擔任經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席，該機構更側重於研究與分析。（編譯：鄭詩韻）1141215