主席高峰會談「藍白合」 盧秀燕：為國家帶來新契機

藍白19日舉行高峰會，這也是國民黨主席鄭麗文上任後首次正式與民眾黨主席會談，引發各界討論。台中市長盧秀燕今天表示，相信他們一定會為藍白合、為國家帶來新的契機。

盧秀燕。（圖／中天新聞）

鄭麗文19日下午與民眾黨於新北市新莊區凱悅嘉軒酒店會面，進行她上任以來的首次藍白合會談，鄭麗文致贈象徵「藍白共行」的一對台灣藍鵲造型鶯歌陶器，民眾黨也回贈一盞燈，象徵「照亮台灣」。

藍白19日峰會。（圖／中天新聞）

鄭麗文表示，執政黨倒行逆施、毀憲亂政，才把藍白兩個政黨拉到一起。談起藍白未來合作模式，鄭麗文表示，希望未來兩黨對話、合作能夠證明給世界看，台灣政治不只有惡鬥，還是會把國家人民利益放在第一優先，凝聚所有專業人才，尋找出路解決問題，並且幫助台灣弱勢基層、勞工、農民、年輕人。

廣告 廣告

鄭麗文19日上午主持中常會。（圖／中天新聞）

盧秀燕今天受訪時表示，鄭麗文主席和黃國昌主席都是具有以大局為重新思維的人，大家要相信他們。信任黨主席，不論是對黨內或政黨之間，才是團結合作的好基礎，相信他們一定會為藍白合、為國家帶來新的契機。

延伸閱讀

高雄「月世界」遭4連霸里長父子倒百噸垃圾！背後動機全揭露

月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕

高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇