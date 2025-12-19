主席一句話就算通過？ 大法官怒批藍白《憲訴法》不公開、不透明：嚴重踩憲法紅線

憲法法庭宣布《憲訴法》修正案違憲。馮茵攝

藍白黨團去年底通過《憲法訴訟法》修正案，提高開庭門檻，導致現有的8名大法官未達新制規定的10人標準，因而停止運作長達1年時間，憲法法庭5位法官評議後，決議爆破新制，19日宣告《憲訴法》部分違憲，自公告日起失去效力，判決一出引發譁然，事後憲法法庭給出判決理由，指陳藍白黨團修法程序已經違憲，重話批：「比過去的違憲案更嚴重！」

憲法法庭5位大法官19日上午開會「確認裁判文本評議」，下午公告《憲訴法》修法違憲，根據判決理由，參與判決的大法官認為，藍白在這次修法的程序問題嚴重違憲，立法一定要走正當程序，簡而言之，立法院是最高立法機關，立法時一定要公開、透明、有討論、有表決，如果一部法律的立法過程，本身就明顯亂來，嚴重違反憲法要求，就算不用再查其他事實，憲法法庭也可以依權力宣告這部法律無效。

大法官還在判決理由中質疑，藍白這次修法本來討論的是翁曉玲等立委提出的版本，民眾黨團卻在二讀快結束、逐條討論時，突然提出「完全不同內容」的新版本，而且當天就直接二讀、三讀通過，更離譜的是，外界事前完全不知道內容，提出時也沒有附立法理由，更沒有說清楚「為什麼要改」，面臨質疑時，提案人也不解釋、不答辯，讓其他立委在根本搞不清楚狀況的前提下，被迫在很短時間內表決。

再來，判決理由還指出，三讀程序根本沒有真正表決，也沒有給立委合理時間表達異議，只是主席問了一句「有沒有文字修正？」沒等立委反應，立刻宣布：「修正通過」，等於強行代替所有立委投票

大法官總結，藍白黨團這次強行通過修正案，讓民主監督完全失效，已嚴重違憲，甚至比過去的違憲案更加嚴重。



