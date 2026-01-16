主廚肚子痛到無法呼吸？竟是「胰臟炎」併發症喪命

【健康醫療網／記者陳靖安報導】陳先生去年中因急性胰臟炎住院，治療期間併發十二指腸膿瘍、十二指腸穿孔，多次清創手術控制其病情，並以開放式引流治療方式避免急性腹膜炎後膽汁亂竄導致敗血症發生。臺中醫院重症整合治療團隊及消化外科蔡金宏主任分享，患者在加護病房重症團隊結合開刀房、加護病房、呼吸病房、營養科與復健科啟動整合照顧下，關關難過關關過，終於讓病況穩定，預計下周轉出加護病房。

無慢性疾病病史 肚子痛就醫發現胰臟炎

陳先生說，他是川菜主廚，沒有高血壓與糖尿病，只是平時喜歡跟朋友喝啤酒助興，一次可以喝一手六瓶啤酒，但胰臟炎發病前已顧及健康因素戒酒四年，沒想到去年六月底肚子痛到無法呼吸，請鄰居幫忙叫救護車後昏迷送醫，就陸續出現胰臟炎併發症，並感謝醫療團隊不離不棄陪他抗病至今。

胰臟炎嚴重併發症 死亡率高達七成

蔡金宏主任說明，胰臟炎合併十二指腸穿孔是極嚴重併發症，存活率與多重因素有關，輕度胰臟炎存活率高，但重度胰臟炎死亡率可達四成，嚴重併發症死亡率甚至可高達七成。

廣告 廣告

提及針對陳先生的治療，蔡金宏主任表示，一開始的治療決策正確，後續重症照護團隊營養輸液補充、細心照顧很重要，我一個人無法獨力完成。

上腹部疼痛又發燒 應儘快就醫診治

蔡金宏主任提醒，胰臟炎病因與膽結石、經常飲酒、代謝異常與部分藥物副作用有關，提醒民眾如出現上腹部疼痛、噁心嘔吐伴隨食慾不振、發燒、腹瀉腹脹等症狀，可能是胰臟發炎作祟，應立即就醫，避免延誤治療導致嚴重併發症。

【延伸閱讀】

酗酒男「一吃就吐」竟是胰臟炎合併胰管結石 「1治療」90分鐘助精準擊破

男子血液浮一層油！健檢發現「乳糜血」險釀胰臟炎



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67362

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw