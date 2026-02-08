主廚「斜槓」色情會館生意太好惹議 彰化抓龍筋名店遭法官勒令歇業

彰化縣張姓主廚斜槓經營抓龍筋按摩店，生意太好遭同業檢舉。示意圖。取材Pixabay

彰化縣一名張姓主廚不甘於領固定月薪，竟斜槓當起色情會館老闆，在鄉間經營標榜「高CP值」的抓龍筋按摩店。疑因生意過於興隆，意外引發同業眼紅檢舉，警方於2025年7月持搜索票查獲「半套」性交易。彰化地方法院不僅判處張男有期徒刑2個月，日前更裁定該會館「勒令歇業」，讓斜槓主廚的副業徹底止步。

判決書顯示，被告張高鳴本業是廚師，月薪約3萬多元，從2025年3月起，他接手擔任彰化縣某鄉間「花世界時尚會館」實際負責人，以每月3萬元薪資聘僱唐男擔任櫃台接待。

該會館名義上是美容按摩，私下卻媒合女子提供俗稱「打手槍」的半套性交易,。店家採取「分帳制」營利，每節90分鐘收費1700元，張男從中抽取700元「場地費」，其餘1000元則歸小姐所有，甚至還有泰國最流行的「抓龍筋」。由於收費平實，在地方上傳出「高CP值」名聲，甚至吸引男客排隊消費。但疑似因生意太好卻未依慣例「拜碼頭」，引發同業不滿並暗中蒐證舉報。

彰化警分局去年7月12日傍晚持搜索票前往查緝，進入包廂時，當場撞見服務女子正準備與男客從事性交易。警方在現場查扣了大量證物，包括帳冊、監視器主機、保險套、潤滑液及性交易所得現金等。

張男在警詢初期一度辯稱，店內堅決不做色情，是小姐「私下」行為，若發現會予以辭退。但檢警調閱櫃台與張男的LINE對話紀錄，發現雙方對於營收與媒介細節均有溝通，且多名男客與小姐也坦承不諱，讓張男最終在法庭上坦承犯行。

彰化地方法院審理認為，張男為了圖謀私利，容留並媒介女子從事猥褻行為，確實敗壞社會風氣。法官審酌張男國中畢業、目前仍擔任廚師，且離婚需扶養子女，身上還背負銀行約200萬元的債務，經濟狀況普通。最終法院依刑法「圖利容留猥褻罪」，判處張男有期徒刑2個月，併科罰金1萬元，沒收犯罪所得1萬6000元，並依《社會秩序維護法》裁定歇業。



