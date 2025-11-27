■《主廚AI 誰來晚餐》季線潛力股

文．蔡武穆

黃仁勳推出的「主廚AI」，成為川普與科技巨擘的大菜，全球AI基建供不應求。台股拉回季線，許多高成長股投資價值浮現，本期《理財周刊》封面故事結合台股歷年12月上漲機率最高與明年還會大成長的相關資訊，篩出可低接布局參與年底大行情的最佳標的。

11/19輝達公布財報亮眼，市場同步歡欣，台股跳空大漲842點，隔天美國勞動局公布9月非農就業優於預期，12月降息可能性大減，台股跳空大跌991點，把前一天的漲幅全部吐光光，些微跌破季線，周五紐約銀行總裁兼FOMC副主席威廉斯又暗示12月份可能降息，美股止跌，台股亦在11/24周一早盤跳空守住季線。

季線若失守恐回測波段起漲點

台股是不是止穩？那斯達克從高點跌掉7.6%、費半從高點跌掉7.6%、標普500跌掉5.1%，三者皆同步回測半年線。

台股從高點跌掉7%，周一截稿前在季線遊走，表現比美股強勁，只能說國安基金還在場護盤，但若三天之內沒站穩季線，就會進行補跌，回測25580本波段起漲點。

同時，大盤從7月初的22400點至10月28554高點，融資餘額緩步增加，從2250億元增加到3139億元，上周台股大跌，融資殺出將近100億元，來到3037億元，代表還有很多人套在裡面，若跌破季線，恐引起斷頭賣壓。

台股從9月初的24000點漲到10月底的28300點，實是因為AI前景看好及對降息的預期，如今華爾街認為AI估值過高，且有泡沫的疑慮，以及降息的不確定性，先行在高檔獲利了結。

AI股價漲高 華爾街找理由賣股

輝達財報亮眼，只反映一天的激情，隔天華爾街分析師馬上又以輝達應收帳款過高，恐有泡沫疑慮，仔細分析，輝達應收帳款雖然攀升，但是應收帳款比率都還維持恆定(營收除以平均應收帳款)，說穿了只是華爾街認為AI股價漲高，找理由賣股罷了。

美國公布9月非農就業增加11.9萬人，比預期的5.3萬人還高，失業率從4.3%攀升至4.4%，產生矛盾現象。10月、11月的經濟數據延宕到12/18才能公布，FOMC會議在12/11召開，也就是說，聯準會要在沒有任何經濟數據的情況下決定是否降息，委員看法分歧，FedWatch降息機率降到35%左右。

上周五(11/21)紐約聯邦準備銀行總裁、FOMC副主席威廉斯暗示他支持12月降息，使降息機率又急升到71%。其實，降息是遲早的事，若12月沒有降，12/18經濟數據公布之後，若勞動市場緊縮，明年1月也可能會降，資金潮流幾乎可以期待。

AI股價估值過高，產業前景仍然火熱，輝達執行長黃仁勳上周親自破除AI泡沫的謠言，說明「Blackwell晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了」，重申對AI的信心。

10月華盛頓GTC大會上，黃仁勳透露目前在手訂單還有5000億美元，明年下半年Rubin平台推出，與Blackwell成為輝達雙成長引擎。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1318期，2025.11.27出刊。

圖片來源：Pixabay

