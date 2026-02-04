主張串供事由限於偵查中！司改會點名羈押制度七大漏洞 籲重罪羈押回歸一般標準

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

面對近年多起矚目刑案引發的羈押爭議，民間司法改革基金會於今（4）日召開「偵查證據須保全 人生自由亦可貴」記者會，系統性檢視我國現行羈押制度的運作困境，並正式提出七項具體改革主張。司改會指出，羈押雖為刑事程序中重要的強制手段，但同時高度涉及人身自由，制度設計若失衡，不僅侵害基本權利，也將削弱司法正當性，因此有必要在偵查效能與人權保障之間重新校準制度方向。

民間司法改革基金會整合長期實務觀察與學理討論，提出七項針對羈押制度的調整方向。（圖／記者鄧宇婷攝）

記者會開場前，現場出席人員齊聲說明記者會想表達的訴求，「重新盤點羈押事由，嚴密保障人身自由，羈押開庭很疲勞，夜間審查要減少，審判中羈押程序應有檢察官發動，羈押處分提早確定，上級法院自為裁定。」

廣告 廣告



民間司改會《刑事訴訟法》再造修法專組召集人林俊宏律師首先發言，強調記者會重點在於，目前國家對羈押法制該去做什麼樣的改革，而司改會之所以提出改革意見的原因是，羈押法不夠完備，且存在對人身自由的侵害相當嚴重的狀況。

民間司法改革基金會整合長期實務觀察與學理討論，提出七項針對羈押制度的調整方向，內容涵蓋交保被告若有滅證或串供行為，亦應沒收保證金；羈押抗告應由上級法院自為裁定；審判中羈押程序應由檢察官聲請啟動；有串供之虞作為羈押事由，應限定於偵查中適用；明確規範羈押替代處分期間及上限；減少深夜羈押庭，避免疲勞審理；以及重罪羈押門檻應回歸一般羈押標準。

司改會同時點名，現行《刑事訴訟法》第101條第1項第3款，透過「相當理由」的設計，實質降低重罪案件的羈押門檻，不僅在立法目的正當性不足，難以自圓其說，實務操作上也缺乏明確、可供遵循的判斷基準。考量羈押本質上屬於高度限制人身自由的強制處分，司改會認為，相關規定有必要加以檢討甚至刪除，讓重罪案件重新適用與一般案件相同的心證標準，以確保程序正義與基本人權能獲得實質保障。

司改會進一步指出，依現行《刑事訴訟法》規定，僅在被告有逃亡行為時，法院才能沒入保證金；即便被告在交保後出現滅證或串供等不當行為，司法機關頂多只能再次裁定羈押，卻無法對保證金作出處分，制度上缺乏實質嚇阻效果。因此，司改會主張修法，將「滅證」與「勾串」明確列為沒入保證金的法定事由，以補強制度漏洞，提升對違規行為的制衡力道。

更多FTNN新聞網報導

卓榮泰喊話談總預算 民眾黨團開條件：先把警消軍人待遇調整編進去

中國籍爭議延燒！被問內政部是否藉機搞兩國論 李貞秀：完全認同這看法

放棄中國籍申請遭質疑錯誤多！李貞秀：現場要我補會補 我比較懶能不做就不做

