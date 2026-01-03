主張人工生殖制重心應擴至「保障生育自主」 立院法制局；女同先行、男同暫緩

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌上週五拜會立院藍綠黨團，爭取支持《人工生殖法》修法。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲週五大動作拜會藍綠黨團，力推《人工生殖法》修法，讓外界重新關注相關修法。立院法制局近日也建議，人工生殖制度重心應從「治療不孕」轉至「保障生育自主」，反映憲法保障人格發展與身體自主精神。

法制局主張，人工生殖制度應承認非婚個體自主生育的正當性，避免現行規範導致體制外求助風險與擴大不平等；但鑑於牽涉性別、身體及商業化爭議，制度改革應階段式調整，在保障基本權、子女利益與社會倫理間取得平衡。

法制局表示，2017年制定的《人工生殖法》，受異性婚姻家庭價值框架影響，將人工生殖定位為「治療不孕」的醫療技術，適用對象限定「已婚且不孕之夫妻」，排除單身女性、同性伴侶及其他於婚姻制度內無法生育群體。

此外，法制局指出，現行制度以婚姻作為能否獲得生育協助的核心門檻，單身者生育自由受限，也有違平等原則、身體自主與人格自由等憲法精神；考量少子化、高齡化已成國家級問題，應重新定位人工生殖制度、與規範對象。

法制局主張，憲法第22條所保障個人自主決定權，司法院釋字第748號解釋指出，國家不得以刻板家庭形式作為排除少數群體權利之正當理由，相關規範與精神亦應類推適用於人工生殖制度。

法制局更主張，為維護「傳統家庭」、保障「子女最佳利益」，現行人工生殖制度僅開放異性夫妻，但現有實證研究皆難證實家庭型態與子女最佳利益間必然關聯，亦無法排除單身親職也可能提供穩定且優良養育環境。

不過，法制局表示，考量單身女性或女同性配偶具有自行懷孕與分娩能力，現行法制亦允許單身收養（即法定單親），我國人工生殖制度應放寬女性適用資格，但對單身男性或男同志配偶部分，則仍待凝聚共識。

法制局解釋，男性若要適用人工生殖制度，須依賴代理孕母協助，涉及如代理孕母親子關係認定等更複雜的法律，爭議遠高於女性適用人工生殖，男性或其他無法自行完成妊娠群體所需的代孕制度，應視社會接受度逐步調整。

