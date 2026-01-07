主張今年降息至少四碼 川普降息大師指「落後性指標」誇大通膨壓力

聯準會理事史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）表示，央行應在今年更積極調整利率政策，他主張總降息幅度超過100基點（4碼），因為基礎通貨膨脹壓力持續減弱。



米蘭接受訪問時指出，一旦排除暫時性測量偏差，通貨膨脹已接近聯準會2%的目標水準。他強調，目前的政策仍明顯具有限制性，可能阻礙經濟成長，因此2026年實施大幅降息是適當之舉。

提到房屋通貨膨脹數據為「落後性指標」

米蘭說：「我認為今年必須降息超過100基點。一旦調整房屋相關偏差……一旦調整投資組合管理服務相關偏差……一旦調整這些因素，基礎通貨膨脹就已接近我們的目標範圍。」

米蘭特別提到房屋通貨膨脹數據，他形容這些數據為「落後性指標」，未能反映當前市場狀況。他指出，市場租金年成長率已趨緩，但官方數據仍顯示較高的房屋成本，這與疫情後期干擾有關。

他還提到投資組合管理服務數據的偏差，主張這些數據持續推升核心通貨膨脹讀數，即使投資人收取的手續費已下降，他認為這誇大了通貨膨脹壓力，並支持加速寬鬆步伐。



聯準會去年已三度降息，將基準聯邦基金利率調整至3.50%至3.75%區間。目前市場普遍預期，政策制定者在月底的下次會議將維持利率不變。



然而，米蘭主張仍需進一步寬鬆，他指出勞動市場正逐漸降溫，失業率已略微上升。



除了通貨膨脹外，米蘭提到勞動市場逐漸降溫，失業率邊際上升。他表示，維持過度緊縮政策可能在基礎經濟狀況改善之際，阻礙成長。

主張聯準會應加速降息

米蘭說：「我認為政策明顯具有限制性，正在阻礙經濟發展，而基礎通貨膨脹……我認為今年將有超過100基點的降息空間。」

米蘭表示，落後通貨膨脹指標的持續存在，可能導致政策不必要地維持緊縮狀態。隨著基礎價格壓力消退及勞動市場降溫，他主張聯準會應加速降息，以避免經濟成長過度放緩。

美國總統川普於2025年提名米蘭擔任聯準會理事，米蘭目前為白宮經濟顧問委員會主席，他將填補前理事阿德里亞娜．庫格勒（Adriana Kugler）辭職後的剩餘任期，任期至2026年1月31日止。



米蘭在1月6日表示，他尚未與川普討論出任下任聯準會主席一事。他說：「這不是我主動爭取的職位。」



