主張助理費由立委統籌運用 陳玉珍：修法依據明確願開放討論

國民黨立委陳玉珍表示，助理費修法皆有制度研究基礎，並歡迎國會助理及各界提出意見。（圖／CTWANT攝影組）

國民黨立委陳玉珍日前針對《立法院組織法》第32、33、35條提出修法，被質疑可能弱化公費助理制度，甚至恐讓助理費淪為「立委小金庫」，侵害國會助理權益。對此，她今（9）日表示，相關修法主張皆基於研究各國制度與法源，且過程公開透明；國會助理若有不同意見，她也歡迎各界共同討論。

陳玉珍指出，立法院比較美、德、日、英、韓等國公費助理制度後發現，各國雖有差異，但多以國會議員作為助理雇主，因此她提出的修法有其依據。她以德國為例表示，當地刑法未將國會議員納入公務員職務犯罪，而是針對其職務特殊性另設規範；若涉及浮報助理費，聯邦議會會以自律機制行政裁處，再透過政治責任處理。

她強調，這次修《立法院組織法》及《地方制度法》並非針對特定黨派，因為涉案者涵蓋藍白綠立委及300多名地方議員。她表示自己的提案內容清楚且並非定案，各界都可提出修改意見。她也說，之所以能領銜提案，是因為沒有助理費爭議，加上她可能即將離開立委職位，自認立場公正、提案經過縝密研究。

對於助理工會要求撤回提案，陳玉珍表示，工會有權提出訴求，但她不會撤案，並歡迎各界參與討論。她鼓勵國會助理可透過委員會討論、修正動議、質詢等正式程序反映意見，也可直接與她溝通交流，強調「法案本來就可以討論」，希望各方以專業與善意提出具體建議。

