主張參考「醫療除罪化」改革圖利罪 柯文哲怒批檢察官邪惡：破壞依法行政的就是這些人
台北地方法院審理京華城案、政治獻金案，今（24）日檢辯全案辯論終結，定於明年3月26日宣判。前民眾黨主席柯文哲也在臉書貼出他今日在法庭上的陳述，提到柯文哲對檢察官直言「你實在是不平庸，但是真的很邪惡」，怒批今天是誰在破壞回歸專業、依法行政，就是這些檢察官。
柯文哲表示，檢察官一直說「不是個案、就是違法」，但京華城案本來就是個案，副秘書長李得全出庭作證時也說，「任何政策一定是先有個案，再有通案，形成原則，最後才形成法律。」
柯文哲說，去年在案發之後，面對這個引起紛擾的案子，台北市政府直接公告「以後不再受理個案依都市計畫法第24條申請容積獎勵」，他曾經當過市長，認為這叫因咽廢食，根本放棄城市發展的機會，只求保守沒事，不是一個積極行政的政府做法。
柯文哲提到，京華城案可以檢討，如果重來一遍，怎麼處理會更好？假設他是台北市長，不會下令從此不受理這個案子，而是會下令組織專家學者會議，畫流程圖，每個步驟建立檢查清單，最後關於對價性，訂明確的估價計算方式，就可以把問題解決了。「這才是科學的方法，不是只看什麼個案、例外，如果是這樣的話，台大醫院到現在不會有葉克膜。」
柯文哲指出，如果用醫界的思維來思考京華城案，「醫療除罪化」就是類似的案子，他最近在研究圖利罪，將來應該可按照這個概念來改革。公務員本來就很保守，相信經過這個案子，公務員以後一定更不願意做事了，「坦白講，今天京華城案，如果不是就是一定有人要指定打柯文哲，特別去設計，怎麼會搞成今天這個樣子？」
柯文哲表示，他認為圖利罪是將來司法改革很重要的題目，因為定義不清、適用範圍不明確，特別涉及政治人物，馬上引起人民對司法雙標的疑慮，所以將來公務員圖利罪的改革，可以用醫療除罪化的故事當作參考。
柯文哲說，他第一次讀起訴書的感覺是「快要吐血」，明明事情不是這樣，凡事都做最惡意的解讀，抹黑、影射、認知作戰，那本起訴書真的是網軍大全的巨著。
柯文哲強調，檢察官一開始要把京華城描述成政商勾結的弊案，後來發現他沒有台北市議員應曉薇的電話，也沒有任何LINE，竟然當了8年市長跟她沒有吃過飯，故事就編不起來；跟沈慶京則是因為藍白合才接觸多一點，當市長的時候見面也沒那麼多，因為他當過國民黨中常委，很熱心在撮合，「不是我在市長室見了哪個財團的老闆，就一定有勾結。」
柯文哲表示，「我最難過的就是，你們為了打擊柯文哲，傷害多少人！我每次看到邵琇珮那個樣子，我就覺得很難過，還有李文宗，這種冤獄你們怎麼幹得下去？你們真的要跟林俊言綁在一起嗎？」
