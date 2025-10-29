主張台獨割毀國旗獲無罪 8年後「等嘸釋憲」逆轉改判有罪

【記者謝亞庭／台北報導】2005年國慶日，主張台獨的男子陳儀庭、女子陳妙婷夥同友人劉珮瑄，一同在凌晨時分走上永和中正橋，並破壞橋上懸掛的十數面國旗，經新北地院審理後獲判無罪，隨後遭檢察官不服提起上訴。全案纏訟至今已逾8年，高院於今年8月底重啟審理，昨（29）日撤銷原無罪判決，改判各處3人拘役15日，得易科罰金。

全案源於2005年10月10日，「台灣國」成員陳儀庭、陳妙婷與友人劉珮瑄、徐大為、廖安祈、許彤安等人，趁著凌晨3點多在新北市永和區中正橋上，分別持美工刀及剪刀割毀十數面懸掛於橋上的國旗，並折斷用以懸掛國旗的旗桿數根，事後經警方循線追查發現並將5人移送法辦。

案經新北地院審理，一審依犯共同意圖侮辱中華民國，而公然損壞中華民國之國旗罪，對5人各處拘役20日。其中，陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄因不服判決提起上訴，並為當天行為辯稱是對國家認同的「行為表達」，不僅無任何不法犯罪目的，亦屬言論自由範疇。

對此，法官認定陳儀庭等人割毀國旗的行為，屬於表達政治意見的手段而非侮辱中華民國，而人民享有憲法所規範的「表意自由」，也應受到憲法的最高度保障，因此在二審逆轉改判陳男等3人無罪。檢方不服，上訴至高等法院。

不過，高院合議庭審判長周盈文、法官林孟皇、林海祥認為，侮辱國旗罪已牴觸憲法對於言論、思想自由的保障，也違反比例原則，因此在2017年裁定停止訴訟程序並聲請釋憲。然而，一晃眼過了8年，卻遲遲等不到憲法法庭的釋憲結果，而高院認為「迅速審判」、「適時審判」或於「合理時間審判」是重要的司法人權，決議於今年8月重啟審理。

高院合議庭認定，陳儀庭等人主觀上具侮辱中華民國的犯意，客觀上也有以公然方式損壞國旗的行為，3人已涉共同犯《刑法》損害國旗罪。再者，言論自由與其他憲法保障的基本權利相同，並非漫無限制，仍有其一定界限，應受到法律制約。

高院合議庭認為，中華民國國旗為國家的表徵，褻瀆國旗形同羞辱中華民國與人民，且陳儀庭等人宣揚政治性言論，未受法律所禁止，若想表達不同的政治理念，也非必須透過割毀國旗的方法，方能達成宣示政治理念的目的，又本案割毀國旗的數量高達十數面，顯已逾越憲法所定的比例原則。

另一方面，高院合議庭也考量本案超過8年未能判決確定，已侵害到陳儀庭等人受迅速審判的權利，有予以適當救濟的必要，依法減輕其刑。高院於昨日宣判撤銷原判決，改判各處陳男等3人拘役15日、得易科罰金，以1千元折算1日，仍可上訴。

