主張國道測速1變化 超速挨罰1.2萬駕駛上訴

▲行駛國道超速，駕駛遭罰1.2萬元罰鍰、吊扣汽車牌照6個月，不滿提出行政訴訟，主張是受自然環境變化干擾到測量結果。（示意圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 一名駕駛在今（2025）年1月間，開車行經國道3號時，因超速44公里遭罰1.2萬元罰鍰、吊扣汽車牌照6個月，他主張是受自然環境1變化干擾到測量結果，提出行政訴訟，台北高等行政法院法官審理之後，並未採信其說詞，日前仍裁定駁回。

根據判決書，該名駕駛在開車行經限速90公里的國道3號北向13.7公里處，被警員以雷射測速儀測得時速為134公里，超速44公里，有「行車速度，超過規定之最高時速逾40公里至60公里以內」、「行車速度超過規定之最高時速40公里（處車主）」等違規行為遭舉發，挨罰1.2萬元併吊扣汽車牌照6個月。

針對懲處，駕駛不滿提出行政訴訟，並主張汽車高速經過會引發氣流與震動，事發地點因地形關係會形成風洞效應，加上當天寒流來襲，東北季風強勁，不論儀器是架在固定架上或警員手持，都有可能會受到震動影響，進而影響到準確性。

桃園市政府交通事件裁決處對此表示，經濟部標準檢驗局「雷射測速儀檢定檢查技術規範」第7.1點第3款規定，「速度偵測之準確度：不得高於實際速度2km/h或低於實際速度3km/h」，但這是針對雷射測速科學儀器設備檢定合格、檢查合格與否的技術上事項，只要測速儀器的檢驗結果在上述容許公差值範圍内，即為合格，不代表檢定合格的儀器必然存在誤差值，而本案使用的雷射測速儀經核定為合格，而且執行本案測速取締時仍在有效期限内，有無違規超速應以儀器實際測得的數據為準。

台北高等行政法院法官經審理後指出，本案使用的雷射測速儀器經檢定為合格，而且雷射槍是利用雷射光來發射，不受天候、環境的影響產生誤差，該駕駛沒有提出具體證據可以證明測速儀器在測速時，有發生任何因強風等因素干擾而產生誤差的情形，難認能夠推翻經國家檢定合格的雷射測速儀所測得的數據，最後未採信其說詞，加上原處分認事用法沒有違誤，於是裁定駁回。

