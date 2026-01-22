主張宜蘭醫療人權 林國漳承諾推「弱勢健保全額免費」 11

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導

再拋社福政見！宜蘭縣長參選人林國漳今（22）日承諾，上任後將全力推動「弱勢健保全額免費」補位計畫，主張真正的醫療人權不應只是「看得到病」，更要讓鄉親「付得起費」。他預計編列 2 億 384 萬元專款，精準補足現行制度缺口，受惠人數估達 30,940 人，並強調政府多承擔一分，就能讓宜蘭辛勞的三明治家庭少一分焦慮，並確保宜蘭弱勢鄉親就醫零負擔。

「過去曾看見三明治家庭的痛，健保欠費是隱形的心理重擔。」林國漳提及，雖然台灣2016年早已實施健保欠費不鎖卡的政策，確保民眾「看得到病」，但對於許多「上有老、下有小」的弱勢三明治家庭而言，每個月累積的健保欠費與隨之而來的滯納金，依然是沉重的心理負擔與經濟債務。

廣告 廣告

林國漳感性表示，這份計畫不僅是為了讓鄉親看病，更是為了讓那些負擔家計的弱勢勇士們，能放下心中對債務的恐懼。他提出專業補位方案，現行中央地方補助不到的，他全額補齊；他逐一盤點現行制度下仍須自付保費的邊緣族群，並提出「精準補位」策略，將剩餘差額全數由縣府支應。

林國漳直言，要將預算花在刀口上，終止「因病致貧」的惡性循環，這項計畫總預算約2億元，透過精準補齊中央與地方的政策落差，能有效減輕3萬多名鄉親的負擔。這不只是發放津貼，更是預防「因病而貧」的社會安全投資。

「補助保費，是為了讓鄉親敢於及早就醫。」林國漳強調，「因病致貧」往往可能不是因為一次性的手術費，而是因為長期經濟拮据導致「不敢看小病」，最後拖成大病，讓家庭支柱倒下。這不僅是福利，更是一場守護宜蘭家庭尊嚴與健康的精準行動，他以法律人的專業與公益人的熱忱，確保每一分公帑都精準補位，讓宜蘭成為全台灣最溫暖、最具醫療正義的縣市。

照片來源：林國漳辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

北濱外環道啟動清洗養護 魏嘉彥：打造安全潔淨通行環境

花蓮縣國民黨部建請中央徵召或提名參選縣長 游淑貞致謝：必不負所托

【文章轉載請註明出處】