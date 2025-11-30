主張左楠區民進黨提名五席議員 薛兆基：用實力證明陳其邁執政成績
[Newtalk新聞] 民進黨高雄市黨部在11月18日召開執評委會議，就2026年高雄市議員選舉提名席次進行討論，針對意見較為一致的選區完成提名席次確認，其中第4選區(左營、楠梓區)應選9席，提名4席，最後仍有待黨中央最後定奪。面對即將定案的提名作業，民進黨在左楠區是否具備「五席提名」的策略空間，再度成為黨內關注焦點。對此，民進黨左楠區市議員參選人薛兆基再度以科學分析、選區數據與人口變動為基礎提出明確主張，認為民進黨在左楠已有足夠的社會基礎與治理成績，應更積極展現執政能量而非保守縮手。
薛兆基指出，民進黨歷年成功經驗證明「只要提得夠、提得準，就能提出更具競爭力的團隊。」他以第8選區(前金、新興、苓雅區)為例，該選區長期僅能守住兩席議員，但2022年該區總席次由六席減為五席、競爭更激烈的情況下，民進黨大膽提名三席反而成功「三席全上」，證明強勢提名反而能凝聚支持者、打破票源天花板，進一步拓展政治版圖。他強調「科學數據已反覆證明，提名策略本身就是政治動能的一部分，而不是風險。」。
薛兆基並指出，第五選區(仁武、大樹、鳥松、大社區)「應選五席、提名四席、四席全上」的案例，甚至2018年民進黨在高雄市提名39席，議員當選33席過半議會的成功紀錄，都是科學驗證下的結果，說明民進黨在高雄具備強大基本盤，只要策略正確，絕對能換得更佳的席次。
他強調，更關鍵的是「陳其邁市長兩大重要施政成效，台積電設廠與演唱會經濟的成功落地，全都在左楠！如此重要且可驗證的政績都在左楠，民進黨反而在提名策略上選擇保守，難道不會喪失向人民展現執政成績的最佳機會？」薛兆基認為，政績越亮眼，越應該在當地提出更完整的政治隊伍，讓市民看見執政黨的信心與責任。
薛兆基分析，大量中產與科技業人口移入，推估已有上看一萬名新住民形成明顯的人口紅利。他指出，這些新市民多數具備科學、工程、服務與專業背景，對施政效率與城市品質要求更高，而陳其邁市長在科技投資、城市治理與公共服務方面的滿意度均居高不下，「左楠人口質變正在發生，民進黨若不積極爭取，就會白白放棄天然優勢。」
他提醒黨中央「沒人挑戰國民黨，國民黨自然坐收五席；若黨內因保守而減少席次提名，等於向對手拱手讓出政治版圖。」薛兆基強調，科學證據、人口結構與施政成果都已提供明確方向，「既然市政成績被肯定，越應該敢於提出更完整、更多元的議會戰力，不應讓高民調成為報喜不報憂的空包彈。」
最後，薛兆基呼籲黨中央以科學推估、施政成果與長期發展視野做出判斷，而非因短期壓力而退縮。此刻，張力足夠的提名策略，正是展現執政底氣、擴大支持版圖的最佳時機。
